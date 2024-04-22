Etkileyici Sesi ve Dokunaklı Şarkılarıyla Cezbedecek 12 Yebba Şarkısı
Etkileyici Sesi ve Dokunaklı Şarkılarıyla Cezbedecek 12 Yebba Şarkısı
Sesiyle etkileyecek, içinizde bir yerlere dokunacak 12 Yebba şarkısı bu içerikte!
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1. YEBBA - My Mind
2. YEBBA — Evergreen
3. Yebba - Boomerang (Live)
4. Yebba - Louie Bag (Live at Electric Lady)
5. Yebba - Paranoia Purple (Live at Electric Lady)
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6. Yebba - The Age of Worry (Live at Electric Lady)
7. Yebba - Far Away (Audio) ft. A$AP Rocky
8. Yebba - Love Came Down (Audio)
9. Stand
10. Distance
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11. Yebba - Waterfall (I Adore You) (Audio) ft. Sweata
12. Yebba - Far Away (Lyric Video) ft. A$AP Rocky
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