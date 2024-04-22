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Etkileyici Sesi ve Dokunaklı Şarkılarıyla Cezbedecek 12 Yebba Şarkısı

etiket Etkileyici Sesi ve Dokunaklı Şarkılarıyla Cezbedecek 12 Yebba Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 19:07

Sesiyle etkileyecek, içinizde bir yerlere dokunacak 12 Yebba şarkısı bu içerikte!

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1. YEBBA - My Mind

2. YEBBA — Evergreen

3. Yebba - Boomerang (Live)

4. Yebba - Louie Bag (Live at Electric Lady)

5. Yebba - Paranoia Purple (Live at Electric Lady)

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6. Yebba - The Age of Worry (Live at Electric Lady)

7. Yebba - Far Away (Audio) ft. A$AP Rocky

8. Yebba - Love Came Down (Audio)

9. Stand

10. Distance

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11. Yebba - Waterfall (I Adore You) (Audio) ft. Sweata

12. Yebba - Far Away (Lyric Video) ft. A$AP Rocky

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