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Etimesgut'tan İlk Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Rolüyle Hafızalara Kazınan Erdal Beşikçioğlu Önde Başladı

Etimesgut'tan İlk Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Rolüyle Hafızalara Kazınan Erdal Beşikçioğlu Önde Başladı

Behzat Ç Erdal Beşikçioğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 21:42

'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlüne taht kuran CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, sandıkların açılmasıyla birlikte yarışta öne geçti. 

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Türkiye bugün yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut ilçesi olmuştu.

Türkiye bugün yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut ilçesi olmuştu.

'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlüne taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun CHP tarafından aday gösterilmesi sonrası ilçede büyük bir heyecan oluşmuştu.

'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlüne taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun CHP tarafından aday gösterilmesi sonrası ilçede büyük bir heyecan oluşmuştu.

Sandıkların yüzde 7'sinin açılmasıyla birlikte Erdal Beşikçioğlu yüzde 54'le yarışta önde gözüküyor.

Sandıkların yüzde 7'sinin açılmasıyla birlikte Erdal Beşikçioğlu yüzde 54'le yarışta önde gözüküyor.

AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 34'le geride kalmış gözüküyor.

AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 34'le geride kalmış gözüküyor.

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