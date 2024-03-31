Etimesgut'tan İlk Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Rolüyle Hafızalara Kazınan Erdal Beşikçioğlu Önde Başladı
Etimesgut'tan İlk Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Rolüyle Hafızalara Kazınan Erdal Beşikçioğlu Önde Başladı
'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlüne taht kuran CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, sandıkların açılmasıyla birlikte yarışta öne geçti.
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Türkiye bugün yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut ilçesi olmuştu.
'Behzat Ç.' rolüyle Ankaralıların gönlüne taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun CHP tarafından aday gösterilmesi sonrası ilçede büyük bir heyecan oluşmuştu.
Sandıkların yüzde 7'sinin açılmasıyla birlikte Erdal Beşikçioğlu yüzde 54'le yarışta önde gözüküyor.
AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 34'le geride kalmış gözüküyor.
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