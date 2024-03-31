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Kadıköy'den İlk Seçim Sonuçları Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Çok Geride Kaldı

Kadıköy'den İlk Seçim Sonuçları Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu Çok Geride Kaldı

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 21:02

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı ile gözlerin çevrildiği Kadıköy'den ilk sonuçlar geldi. Kamuoyunda Komünist Başkan olarak bilinen Maçoğlu, ilk sonuçlara göre rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. 

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Türkiye bugün yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gitti. Yasakların kalkmasıyla birlikte İstanbul'un en önemli ilçelerinden Kadıköy için ilk sonuçlar da geldi.

Türkiye bugün yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gitti. Yasakların kalkmasıyla birlikte İstanbul'un en önemli ilçelerinden Kadıköy için ilk sonuçlar da geldi.

Henüz sandıkların küçük bir bölümünün (yüzde 3'e yakın) açıldığı Kadıköy'de CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı yüzde 72'nin üzerinde gözüküyor.

Henüz sandıkların küçük bir bölümünün (yüzde 3'e yakın) açıldığı Kadıköy'de CHP'nin adayı Mesut Kösedağ'ı yüzde 72'nin üzerinde gözüküyor.

AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 15'e yakın.

AK Parti'nin adayı Veli Arslan ise yüzde 15'e yakın.

Önce Ovacık ardından ise Tunceli'de zafere ulaşan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu ise ilk sonuçlara göre oyların yüzde 4,42'sini ancak aldı.

Önce Ovacık ardından ise Tunceli'de zafere ulaşan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu ise ilk sonuçlara göre oyların yüzde 4,42'sini ancak aldı.

Maçoğlu, Türkiye Komünist Parti (TKP) tarafından Kadıköy'den aday gösterilmişti. 

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