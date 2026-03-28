Etiketlerde “Krema” İfadesi Değişiyor: Artık “Kremsos” Yazılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla Türk Gıda Kodeksi standartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hayvansal süt yağı içermeyen veya ilgili tebliğdeki şartları taşımayan ancak krema gibi pazarlanan ürünlerin isimlendirilmesi zorunlu olarak değişti.

Bakanlık, özellikle bitkisel yağlı karışımların 'krema' adı altında satılmasının tüketiciyi yanılttığını ve gıda alanında bir bilgi kirliliği oluşturduğunu vurguladı.

Yeni kurallara göre Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği standartlarına uymayan ürünlerde 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Bu ürünlerin etiketinde artık tanımlayıcı isim olarak 'kremsos' ifadesi yer alacak.

Böylece vatandaş, satın aldığı ürünün gerçek bir süt ürünü mü yoksa bitkisel içerikli bir karışım mı olduğunu ilk bakışta anlayabilecek.