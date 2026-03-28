Etiketlerde “Krema” İfadesi Değişiyor: Artık “Kremsos” Yazılacak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 15:18

Mutfaktaki kafa karışıklığına son verecek yeni düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Artık raftaki her beyaz paket 'krema' olamayacak. Tüketiciyi korumayı hedefleyen bu adım, özellikle bitkisel yağ karışımlarıyla gerçek kremanın birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Belirlenen şartları karşılamayan ürünler artık 'kremsos' adıyla satılacak.

Raflarda "kremsos" dönemi başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla Türk Gıda Kodeksi standartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hayvansal süt yağı içermeyen veya ilgili tebliğdeki şartları taşımayan ancak krema gibi pazarlanan ürünlerin isimlendirilmesi zorunlu olarak değişti. 

Bakanlık, özellikle bitkisel yağlı karışımların 'krema' adı altında satılmasının tüketiciyi yanılttığını ve gıda alanında bir bilgi kirliliği oluşturduğunu vurguladı.

Yeni kurallara göre Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği standartlarına uymayan ürünlerde 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Bu ürünlerin etiketinde artık tanımlayıcı isim olarak 'kremsos' ifadesi yer alacak.

Böylece vatandaş, satın aldığı ürünün gerçek bir süt ürünü mü yoksa bitkisel içerikli bir karışım mı olduğunu ilk bakışta anlayabilecek.

Krema neden değişti? Kremsos nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

'Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit yok.

 Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların 'krema' adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçerek gıdada bilgi kirliliğine son veriyoruz.

Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'Krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'Kremsos' ifadesi kullanılacak.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
