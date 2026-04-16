Eski Sevgiliye "Geri Dön" Demenin 11 Müzikal Yolu

16.04.2026 - 18:01

Ayrılık sonrası o malum boşluk hissi, telefona gidip giden eller ve 'Acaba o da beni düşünüyor mu?' sorunsalı... Biliyoruz, gurur yapmak bazen karın doyurmuyor. Eğer kelimeler boğazında düğümleniyorsa, bırak notalar senin yerine konuşsun!

1. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

Listenin başında tabii ki kral var. 'Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem' diyerek hem sadakatini vurgula hem de 'Yorulmadım, hala bekliyorum' alt metnini inceden ver.

2. Sertab Erener - Yanarım

Eğer ipleri sen kopardıysan ve şimdi pişmanlıktan dört köşe olduysan, Sertab ablamızın o içli sesiyle 'Yanarım' de.

3. Yalın - Zalim

'Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin' derken aslında 'Beni mahvettin ama yine de sensiz olmuyor' demenin en popüler yolu.

4. Sezen Aksu - Geri Dön

Bu şarkı listenin olmazsa olmazı. Minik Serçe’nin 'Geri dön, geri dön, ne olur geri dön' haykırışı karşısında hangi eski sevgili 'Hayır' diyebilir ki? (Tamam, bazıları diyebilir ama denemeye değer!)

5. Şebnem Ferah - Sil Baştan

'Sil baştan başlamak gerek bazen...' diye bir giriş yaparsan, ona sadece eskiyi hatırlatmakla kalmaz, yepyeni ve daha temiz bir sayfa açma teklifinde bulunmuş olursun.

6. Ayten Alpman - Ben Varım

'Her şeyde biraz sen varsın' diyerek, onun hayatının her köşesinde hala izinin olduğunu hatırlatmak için birebir.

7. Tarkan - Vazgeçemem

Megastar diyor ki: 'Vazgeçemem, ne yapsan ne etsen de...' Eğer 'Benim gururum senin sevginden daha değerli değil' noktasına geldiysen, bu parça senin milli marşın olsun.

8. Duman - Ah

Onun başkalarıyla eğlendiğini düşünüp yastığa sarılıyorsan bu şarkıyı bir 'story'ye bırak.

9. Model - Pembe Mezarlık

'Affet bu gece ölmek istedim' kadar dramatikleşme ama biz yarım kaldık, tamamlanalım de.

10. Pinhani - Bilir O Beni

Daha soft, daha bizden bir yaklaşım. 'Bilir o beni, sever o beni' diyerek aradaki o sarsılmaz bağa vurgu yap. Kavga gürültü biter, huzur kalır.

11. Müslüm Gürses - Nilüfer

Eğer durum ciddiyse ve bu senin son hamlense, Müslüm Baba'dan başkası kurtarmaz. 'Zaman her şeyi affeder mi?' diye sor, cevabı ondan bekle.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
