Eski Sevgilisinin Öldürdüğü İddia Edilmişti: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın Mezarı Açılacak

İşte Benim Stilim'de bir dönem yarışan Yağmur Taktaş'ın Amerika'daki sır gibi ölümü gündemdeki yerini koruyor. SÖZCÜ TV'den Yaren Ekici'nin haberine göre; Adana'da toprağa verilen genç fenomenin mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.