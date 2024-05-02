Eski Sevgilisinin Öldürdüğü İddia Edilmişti: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın Mezarı Açılacak
Eski Sevgilisinin Öldürdüğü İddia Edilmişti: İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın Mezarı Açılacak
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yagmur-takta...
İşte Benim Stilim'de bir dönem yarışan Yağmur Taktaş'ın Amerika'daki sır gibi ölümü gündemdeki yerini koruyor. SÖZCÜ TV'den Yaren Ekici'nin haberine göre; Adana'da toprağa verilen genç fenomenin mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.
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Bir döneme damgasını vurmuş programlardan İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla beraber tanıdığımız Yağmur Taktaş hayatını Amerika'da devam ettiriyordu.
Yarışmanın diğer olaylı ismi Bahar Candan'la önce arkadaş olup sonra da deli gibi tartıştığına şahit olduğumuz Taktaş'tan gelen acı haber gündeme bomba gibi düşmüştü.
Genç fenomenin 9 Nisan Salı günü eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddiası hepimizin kanını dondurmuştu adeta.
ABD'de evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Taktaş'ın memleketi Adana’da bulunan Kabasakal Mezarlığı’na defnedildiği haberi de ortaya çıkmıştı.
Kızları Yağmur'un eski sevgilisi Türk asıllı ABD vatandaşı olan Andre Can F.’den tarafından katledildiğini düşünen aile üyeleri de avukatlar aracaılığıyla şikayetçi olmuştu.
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Eski sevgilisi Yağmur Taktaş'ın ölümünden sonra sosyal medya hesabını ele geçirdiği söylenen şahsın, profil resmini Exorcist adlı korku filmindeki Regan karakteri olarak değiştirdiği iddalarıysa tüyler ürpertmişti.
Yağmur'un ismini vermek istemeyen teyzesi K.C ise yeğenin eski sevgilisinin saplantılı olduğunun altını çizerek "Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim" demişti.
Acılı aile daha önce kızlarının darbedildiğini ve dalağını kaybettiğini iddia ettikleri kızlarının cinayete kurban gittiğini bir kez daha belirtip şikayetlerinin arkasında durdular.
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SÖZCÜ TV'den Yaren Ekici'nin haberine göre; Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı açılacak!
Haberde belirtilenlere göre cinayete kurban gittiği düşünülen Yağmur Taktaş'a yeniden otopsi yapılacak.
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