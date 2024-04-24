Fenomen Yağmur Taktaş'ın Ölümünde Çarpıcı İddia! 'Saçlarını ve Kaşlarını Kesip, Aç Bırakıyordu!'

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de hayatını kaybeden İşte Benim Sitilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili ailesinden çarpıcı iddialar geldi. Taktaş'ın Adana'daki teyzesi K.C., yeğeninin ölümde erkek arkadaşı A.C.F.'nin payı olduğunu söyleyerek, 'Kimse onu beğenmesin diye saçlarını ve kaşlarını kazıyordu. Yeğenimi öldüresiye dövüp aç bıraktı' dedi.