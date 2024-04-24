Fenomen Yağmur Taktaş'ın Ölümünde Çarpıcı İddia! 'Saçlarını ve Kaşlarını Kesip, Aç Bırakıyordu!'
Fenomen Yağmur Taktaş'ın Ölümünde Çarpıcı İddia! 'Saçlarını ve Kaşlarını Kesip, Aç Bırakıyordu!'
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de hayatını kaybeden İşte Benim Sitilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili ailesinden çarpıcı iddialar geldi. Taktaş'ın Adana'daki teyzesi K.C., yeğeninin ölümde erkek arkadaşı A.C.F.'nin payı olduğunu söyleyerek, 'Kimse onu beğenmesin diye saçlarını ve kaşlarını kazıyordu. Yeğenimi öldüresiye dövüp aç bıraktı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Benim Stilim isimli moda yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de hayatını kaybetti.
Taktaş'ın ölümü gündeme bomba gibi düşerken, gözler Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’ye çevrildi. Aile, Yağmur'u erkek arkadaşı A.C.F.'nin öldürdüğünü iddia etti.
Yapılan otopsi sonrası ABD'den Adana'daki aile kabristanlığına defnedilen Yağmur'un ismini vermek istemeyen teyzesi K.C, A.C.F.'nin yeğenine saplantılı olduğunu söyledi.
Taktaş’ın sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD’ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktaran K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da anlattı. Teyze K.C. şu ifadeleri kullandı;
'Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Bu da 4-5 ay sürüyormuş. Kanında ölüme sebep olmayacak kadar uyuşturucu çıktığını söylediler. Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim çünkü biz sürekli iletişimdeydik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim. Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye.
Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darbetmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu, adeta paranoyak olmuştu.'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın