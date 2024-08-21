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Eski Sevgilinle Şu An Olduğunuz Durumu En İyi Şekilde İfade Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!

etiket Eski Sevgilinle Şu An Olduğunuz Durumu En İyi Şekilde İfade Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 00:11

Bazıları eski sevgilisini atlatır, hiç aklına bile gelmez; bazıları ise aklından çıkaramaz... 

Senin durumunu en iyi şekilde ifade edecek o şarkıyı söylüyoruz!

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1. Eski sevgilinin ismini veya yüzünü ne sıklıkla düşünüyorsun?

2. Eski sevgilininin sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya onunla iletişim kuruyor musun?

3. İlişkinizin sona erdiği anları hatırlamak hala seni üzüyor mu?

4. Eski sevgilinin senin için anlamlı olduğu anıları saklıyor musun?

5. Yeni insanlarla tanışmak ve potansiyel yeni ilişkilere açık olma konusunda nasıl hissediyorsun?

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6. Eski sevgilinle yaşadığın kötü anları daha fazla mı hatırlıyorsun?

Adele - Someone Like You (Official Music Video)

Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You) [Official Video]

Mariah Carey - We Belong Together (Official Music Video)

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