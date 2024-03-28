Eski Sevgiline Armağan Edeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!
Eski Sevgiline Armağan Edeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!
Eski sevgiline hala söyleyecek birkaç çift lafın mı var? O zaman testi çöz, söylemek istediğin her şeyi şarkılar senin yerine söylesin!
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1. Birlikte olduğunuz zamanlara dönelim… İlişkiniz nasıldı?
2. En çok hangi konuda tartışıyordunuz?
3. İlişkinizin en güzel yanı neydi?
4. Gün içinde en çok nasıl iletişime geçiyordunuz?
5. Ayrılık kararını kim verdi?
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6. Ayrılık sonrası hiç iletişime geçtiniz mi?
7. Son olarak, onu özlüyor musun?
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