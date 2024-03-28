Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Eski Sevgiline Armağan Edeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Eski Sevgiline Armağan Edeceğin Şarkıyı Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 19:05

Eski sevgiline hala söyleyecek birkaç çift lafın mı var? O zaman testi çöz, söylemek istediğin her şeyi şarkılar senin yerine söylesin!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Birlikte olduğunuz zamanlara dönelim… İlişkiniz nasıldı?

2. En çok hangi konuda tartışıyordunuz?

3. İlişkinizin en güzel yanı neydi?

4. Gün içinde en çok nasıl iletişime geçiyordunuz?

5. Ayrılık kararını kim verdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ayrılık sonrası hiç iletişime geçtiniz mi?

7. Son olarak, onu özlüyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Olivia Rodrigo - vampire

Ashe - Moral of the Story

gnash - i hate u, i love u ft. olivia o'brien

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?