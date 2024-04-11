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Eski Sevgilin Hangi Şarkıyı Dinlerken Seni Hatırlıyor?

etiket Eski Sevgilin Hangi Şarkıyı Dinlerken Seni Hatırlıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 13:32

Eski sevgilinin seni hangi şarkıyı dinlerken hatırladığını öğrenmek ister misin? Merak ediyorsan, hemen teste geçelim👇❤

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım! Ayrılığınızla ilgili ne hissediyorsun?

2. Tam şu an sana "özledim" yazsa cevap alabilir mi?

3. Alman gereken önemli kararlarda hangisini dinlersin?

4. Eski sevgilin ne kadar romantikti? Puanlar mısın?

5. Birbirinizi çok kısıtladığınız oldu mu?

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6. Ne sıklıkla tartışırdınız?

7. Sence aşk evliliği mi? Mantık evliliği mi?

8. Son olarak, ayrılık nedeninizi öğrenelim!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

9. Sezen Aksu - Tutuklu

10. Levent Yüksel - Beni Unutma

11. Harun Kolçak feat. Tan Taşçı - Gitme Seviyorum

12. Mahşer - Gökhan Türkmen

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