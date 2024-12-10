Eski Manken Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Eski Manken Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Eski manken Deniz Akkaya hakkında, soruşturmada ifadesi alınamaması üzerine yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Deniz Akkaya hakkında vesayet davasına bakan kadın hakim hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: Habertürk
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Eski manken Deniz Akkaya, kızının vesayet davasındaki kadın hakim hakkında sosyal medya hesabı üzerinden üst üste paylaşımlar yapmıştı.
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Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; hakimin şikayeti sonrasında başlayan soruşturma kapsamında ikametinde bulunmayan Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Akkaya hakkında tehdit ve hakaret suçundan dolayı soruşturma başlatıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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