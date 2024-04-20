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Eski Günlere Götürecek, Plaktan Müzik Dinliyormuş Gibi Hissedeceğiniz 10 Şarkı

etiket Eski Günlere Götürecek, Plaktan Müzik Dinliyormuş Gibi Hissedeceğiniz 10 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:29

Plaktan müzik dinlemenin keyfi de bir başka tabii... Plaktan müzik dinliyormuş gibi hissettirecek 10 şarkı bu içerikte!

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1. Unutama Beni

2. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

3. Nesrin Sipahi - Aşkın Kanunu

4. Zeki Müren-Sen Kimseyi Sevemezsin

5. Esin Engin- Seven Ne Yapmaz

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6. Dario Moreno-Hatıralar Hayal Oldu

7. Esin Engin- Sevdim Bir Genç Kadını

8. Fikret Kızılok - Gönül

9. Cem Karaca - Unut Beni (HD)

10. Nilüfer-Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

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