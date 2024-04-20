Eski Günlere Götürecek, Plaktan Müzik Dinliyormuş Gibi Hissedeceğiniz 10 Şarkı
Eski Günlere Götürecek, Plaktan Müzik Dinliyormuş Gibi Hissedeceğiniz 10 Şarkı
Plaktan müzik dinlemenin keyfi de bir başka tabii... Plaktan müzik dinliyormuş gibi hissettirecek 10 şarkı bu içerikte!
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1. Unutama Beni
2. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
3. Nesrin Sipahi - Aşkın Kanunu
4. Zeki Müren-Sen Kimseyi Sevemezsin
5. Esin Engin- Seven Ne Yapmaz
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6. Dario Moreno-Hatıralar Hayal Oldu
7. Esin Engin- Sevdim Bir Genç Kadını
8. Fikret Kızılok - Gönül
9. Cem Karaca - Unut Beni (HD)
10. Nilüfer-Seni Beklerim Öptüğüm Yerde
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