Eski Günler Çok Güzeldi: Sana Geçmişi Hatırlatacak 14 Şarkı
Eski Günler Çok Güzeldi: Sana Geçmişi Hatırlatacak 14 Şarkı
Eski günler çok güzeldi. Duyduğun anda beyninde şimşekler çaktırıp sana geçmişi hatırlatacak şarkıları senin için listeledik! İyi dinlemeleeeer...
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1. Bruno Mars - The Lazy Song
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2. Far East Movement - Turn Up The Love ft. Cover Drive
3. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
4. Nelly - Dilemma ft. Kelly Rowland
5. Maroon 5 - She Will Be Loved
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6. Coldplay - Clocks
7. Keane - Somewhere Only We Know
8. Lil Wayne - How To Love
9. Akon - Smack That ft. Eminem
10. Chris Brown - Turn Up The Music
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