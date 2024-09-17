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Eski Günler Çok Güzeldi: Sana Geçmişi Hatırlatacak 14 Şarkı

etiket Eski Günler Çok Güzeldi: Sana Geçmişi Hatırlatacak 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:33

Eski günler çok güzeldi. Duyduğun anda beyninde şimşekler çaktırıp sana geçmişi hatırlatacak şarkıları senin için listeledik! İyi dinlemeleeeer...

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1. Bruno Mars - The Lazy Song

2. Far East Movement - Turn Up The Love ft. Cover Drive

3. Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

4. Nelly - Dilemma ft. Kelly Rowland

5. Maroon 5 - She Will Be Loved

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6. Coldplay - Clocks

7. Keane - Somewhere Only We Know

8. Lil Wayne - How To Love

9. Akon - Smack That ft. Eminem

10. Chris Brown - Turn Up The Music

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11. Ellie Goulding - Burn

12. Taylor Swift - You Belong With Me

13. Sean Paul - Get Busy

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