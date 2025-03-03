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Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Maçlarını Anlattı

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Maçlarını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 15:55

Avrupa Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı lacivertliler bu engeli de aşarak kupada final yolculuğunu sürdürmek istiyor. Rakibi Rangers ise ligde zor günler geçiriyor. Hafta sonu Motherwell'e de kaybeden Rangers'ta işler iyi gitmiyor. Son maçı tribünde Graeme Souness da takip etti. Souness, bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü yapmıştı. Fenerbahçe maçı öncesi efsanesi olduğu Rangers'a uyarılarda bulundu.

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Graeme Souness, hem Rangers hem de Galatasaray için önemli bir isim.

Graeme Souness, hem Rangers hem de Galatasaray için önemli bir isim.

İskoç teknik direktör Graeme Souness, hafta sonu Rangers'ın Motherwell'e 2-1 yenildiği maçı tribünden takip etti. Hafta içinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takımına uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin unutulmaz ismi olan Graeme Souness "Orada pek hoş karşılanmam" dedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin unutulmaz ismi olan Graeme Souness "Orada pek hoş karşılanmam" dedi.

1996 yılında kupa maçının ardından Kadıköy'de sahaya Galatasaray bayrağını dikerek Ulubatlı Souness lakabını alan İskoç teknik adam, Rangers'a nasıl bir atmosferler karşılaşacağını söyledi.

Graeme Souness, Old Firm derbisine işaret etti ve "Farklı bir ortamla karşılaşmayacaksınız" dedi.

Graeme Souness, Old Firm derbisine işaret etti ve "Farklı bir ortamla karşılaşmayacaksınız" dedi.

Kadıköy'deki maça gelmeyeceğini söyleyen İskoç, 'Fenerbahçe'nin stadında pek hoş karşılanmam' dedi ve maçla ilgili 'Bir çok büyük derbide oynadım. En vahşi, en tutkulu olanı Old Firm derbisidir. Bu karşılaşma da oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak. Bununla başa çıkmaları gerekecek' yorumunu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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