Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Maçlarını Anlattı
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Maçlarını Anlattı
Avrupa Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı lacivertliler bu engeli de aşarak kupada final yolculuğunu sürdürmek istiyor. Rakibi Rangers ise ligde zor günler geçiriyor. Hafta sonu Motherwell'e de kaybeden Rangers'ta işler iyi gitmiyor. Son maçı tribünde Graeme Souness da takip etti. Souness, bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü yapmıştı. Fenerbahçe maçı öncesi efsanesi olduğu Rangers'a uyarılarda bulundu.
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Graeme Souness, hem Rangers hem de Galatasaray için önemli bir isim.
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Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin unutulmaz ismi olan Graeme Souness "Orada pek hoş karşılanmam" dedi.
Graeme Souness, Old Firm derbisine işaret etti ve "Farklı bir ortamla karşılaşmayacaksınız" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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