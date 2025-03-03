Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Maçlarını Anlattı

Kadıköy'deki maça gelmeyeceğini söyleyen İskoç, 'Fenerbahçe'nin stadında pek hoş karşılanmam' dedi ve maçla ilgili 'Bir çok büyük derbide oynadım. En vahşi, en tutkulu olanı Old Firm derbisidir. Bu karşılaşma da oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak. Bununla başa çıkmaları gerekecek' yorumunu yaptı.