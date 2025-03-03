Fikret Orman'ın Hedefinde Yine Ahmet Nur Çebi Var
Fikret Orman'ın Hedefinde Yine Ahmet Nur Çebi Var
Beşiktaş'ın iki eski başkanı sık sık basın üzerinden birbirini hedef alıyor. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlıktan sonra Fikret Orman'ı hedef alan açıklamalarına Orman'dan çok daha sert karşılık bulmuştu. Kendisine Çebi'nin kumpas kurduğunu söyleyen Fikret Orman zaman zaman hakaret sınırlarına yaklaşan eleştiriler yapıyor. Son açıklamasında da yine hedefinde Çebi vardı. Orman, ismiyle hitap ederek 'Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması!' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ın dostluğu bozulalı epey oluyor. İki isim de birbirini suçluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fikret Orman bu açıklamanın üzerine "Misliyle cevabını alır" dedi ve Çebi'ye deyim yerindeyse demediğini bırakmadı.
Orman, Çebi'yi "kumpas kurmakla" suçladı.
Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonsporlu olduğunu ima eden Fikret Orman, "Beşiktaş'ın yakasından düş" dedi.
Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş üzerinden prim yapmakla suçladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın