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Fikret Orman'ın Hedefinde Yine Ahmet Nur Çebi Var

Fikret Orman'ın Hedefinde Yine Ahmet Nur Çebi Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 15:08

Beşiktaş'ın iki eski başkanı sık sık basın üzerinden birbirini hedef alıyor. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlıktan sonra Fikret Orman'ı hedef alan açıklamalarına Orman'dan çok daha sert karşılık bulmuştu. Kendisine Çebi'nin kumpas kurduğunu söyleyen Fikret Orman zaman zaman hakaret sınırlarına yaklaşan eleştiriler yapıyor. Son açıklamasında da yine hedefinde Çebi vardı. Orman, ismiyle hitap ederek 'Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması!' dedi.

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Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ın dostluğu bozulalı epey oluyor. İki isim de birbirini suçluyor.

Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ın dostluğu bozulalı epey oluyor. İki isim de birbirini suçluyor.

Son olarak Çebi, 'Fikret Orman durup durup suskunluğumu bozuyor! Bir buçuk yıldır itibar suikastı yapmadım, genel kurul ve divan dışında konuşmadım. Daha da sertleşeceğimi bilsin, her konuştuğunda cevabını misliyle vereceğim!' dedi.

Fikret Orman bu açıklamanın üzerine "Misliyle cevabını alır" dedi ve Çebi'ye deyim yerindeyse demediğini bırakmadı.

Fikret Orman bu açıklamanın üzerine "Misliyle cevabını alır" dedi ve Çebi'ye deyim yerindeyse demediğini bırakmadı.

Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, 'Bir insan ne değilse onu söyler! Bir adam çıkıp 'Ben hırsız değilim!' diyorsa o kesin birilerinden bir şey çalmıştır! Bir adam 'Ben kumpas kurmadım, bana kurdular!' diyorsa bilin ki kurmuştur! Ahmet Nur Çebi dikkate alınacak bir adam değil. Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması!' dedi.

Orman, Çebi'yi "kumpas kurmakla" suçladı.

Orman, Çebi'yi "kumpas kurmakla" suçladı.

Fikret Orman, 'Ahmet Nur Çebi benim karşımda kuzu gibiydi, güç eline geçince palazlanmaya başladı' dediği Çebi'yi kendisine kumpas kurmakla suçladı.

Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonsporlu olduğunu ima eden Fikret Orman, "Beşiktaş'ın yakasından düş" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonsporlu olduğunu ima eden Fikret Orman, "Beşiktaş'ın yakasından düş" dedi.

Orman, 'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yakasından düş! Çöp çöp, sakat oyuncular aldın. Beşiktaş'ı rezil rüsva ettin. Düş Beşiktaş'ın yakasından, hangi takımı tutuyorsan ona git!' dedi.

Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş üzerinden prim yapmakla suçladı.

Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş üzerinden prim yapmakla suçladı.

Çebi'ye kızgın olduğunu her fırsatta söyleyen Fikret Orman, 'Ben ömrüm boyunca popüler bir adamdım. 2000 senesinde Beşiktaş'a asbaşkanlık yaptım. Bunlar Beşiktaş'ın yolunu bilmiyorken! Şimdi gelmişler, Beşiktaş üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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