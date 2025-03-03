Fikret Orman'ın Hedefinde Yine Ahmet Nur Çebi Var

Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, 'Bir insan ne değilse onu söyler! Bir adam çıkıp 'Ben hırsız değilim!' diyorsa o kesin birilerinden bir şey çalmıştır! Bir adam 'Ben kumpas kurmadım, bana kurdular!' diyorsa bilin ki kurmuştur! Ahmet Nur Çebi dikkate alınacak bir adam değil. Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması!' dedi.