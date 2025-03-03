Real Madrid'de Gündem Yine Arda Güler

Arda Güler son iki maçtır süre alsa da Real Madrid'de isteneni veremedi. Kendisini hazır tutmamakla eleştirilen milli yıldız için birçok Real Madrid taraftarı teknik ekibi eleştiriyor. Teknik ekibin hak ettiği süreyi vermediği için Arda'nın gerilediğini düşünen kişi sayısı hayli fazla. Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan oğlu Davide Ancelotti de son maçın ardından Arda ile görüştü. Arda'ya güvendiğini söyleyen Davide Ancelotti, uyarıda da bulundu.