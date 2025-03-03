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Real Madrid'de Gündem Yine Arda Güler

Real Madrid'de Gündem Yine Arda Güler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 14:10

Arda Güler son iki maçtır süre alsa da Real Madrid'de isteneni veremedi. Kendisini hazır tutmamakla eleştirilen milli yıldız için birçok Real Madrid taraftarı teknik ekibi eleştiriyor. Teknik ekibin hak ettiği süreyi vermediği için Arda'nın gerilediğini düşünen kişi sayısı hayli fazla. Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan oğlu Davide Ancelotti de son maçın ardından Arda ile görüştü. Arda'ya güvendiğini söyleyen Davide Ancelotti, uyarıda da bulundu.

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Arda Güler kriz olmaya devam ediyor.

Arda Güler kriz olmaya devam ediyor.

En formda olduğu günlerde bile istediği süreyi alamayan Arda, son iki maçta da oyuna sonradan girdi. Takım performansının düşük olduğu maçlarda Arda da vasatı aşamadı. Arda'ya Davide Ancelotti'den uyarı geldi.

Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik ekip içinde önemli bir konumda yer alıyor.

Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik ekip içinde önemli bir konumda yer alıyor.

Davide Ancelotti daha önce Arda'nın süre almaması sebebiyle babasıyla tartıştığı ve seslerin yükseldiği bir durum yaşadıkları iddia edilmişti. Davide Ancelotti son maçtaki kötü performansın ardından Arda ile kısa bir görüşme yaptı.

Davide Ancelotti, Arda'ya hem uyarı hem de güven dolu sözler söyledi.

Davide Ancelotti, Arda'ya hem uyarı hem de güven dolu sözler söyledi.

Davide Ancelotti, 

'Sen harika bir oyuncusun, bize yardım etmene, yoğun ve güçlü bir şekilde oyuna girmene ihtiyacımız var, sana güveniyoruz, ancak bunu bize en iyi şekilde göstermelisin' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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