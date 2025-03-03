Real Madrid'de Gündem Yine Arda Güler
Real Madrid'de Gündem Yine Arda Güler
Arda Güler son iki maçtır süre alsa da Real Madrid'de isteneni veremedi. Kendisini hazır tutmamakla eleştirilen milli yıldız için birçok Real Madrid taraftarı teknik ekibi eleştiriyor. Teknik ekibin hak ettiği süreyi vermediği için Arda'nın gerilediğini düşünen kişi sayısı hayli fazla. Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan oğlu Davide Ancelotti de son maçın ardından Arda ile görüştü. Arda'ya güvendiğini söyleyen Davide Ancelotti, uyarıda da bulundu.
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Arda Güler kriz olmaya devam ediyor.
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Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik ekip içinde önemli bir konumda yer alıyor.
Davide Ancelotti, Arda'ya hem uyarı hem de güven dolu sözler söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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