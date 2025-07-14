Eski Dizilerden Vazgeçemediğin Hangisi?
Bazı diziler vardır ki yıllar geçse de etkisi silinmez, sahneleri hafızamızdan, replikleri dilimizden düşmez. O eski diziler ekranlara veda etse de kalbimizde hala başroldeler. Peki senin için hangisi hâlâ unutulmaz? Çocukluğunun ya da gençliğinin en güzel anılarını taşıyan o dizi hangisi?
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