Eski Dizilerden Vazgeçemediğin Hangisi?

Bazı diziler vardır ki yıllar geçse de etkisi silinmez, sahneleri hafızamızdan, replikleri dilimizden düşmez. O eski diziler ekranlara veda etse de kalbimizde hala başroldeler. Peki senin için hangisi hâlâ unutulmaz? Çocukluğunun ya da gençliğinin en güzel anılarını taşıyan o dizi hangisi?

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