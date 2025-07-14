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Eski Dizilerden Vazgeçemediğin Hangisi?

Eski Dizilerden Vazgeçemediğin Hangisi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 16:01

Bazı diziler vardır ki yıllar geçse de etkisi silinmez, sahneleri hafızamızdan, replikleri dilimizden düşmez. O eski diziler ekranlara veda etse de kalbimizde hala başroldeler. Peki senin için hangisi hâlâ unutulmaz? Çocukluğunun ya da gençliğinin en güzel anılarını taşıyan o dizi hangisi?

Hadi teste!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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