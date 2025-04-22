Eski Çizgi Filmlerden Favorin Hangisi?

Hazırsan, çocukluğuna dönüyoruz… Bir sabah erken uyanmak, pijamalarla televizyonun karşısına geçmek ve o unutulmaz intro müzikleriyle güne başlamak… Hatırladın mı? Zaman geçse de eski çizgi filmlerin yeri hep ayrı kaldı. Onlar sadece birer animasyon değil, aynı zamanda bir dönemin en masum, en içten anılarını taşıyor. Bakalım sende iz bırakan çizgi film hangisi?

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