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Eski Başkan Ahmet Nur Çebi Islıklandı: Beşiktaş Genel Kurul Toplantısı'nda Kavga Çıktı

Eski Başkan Ahmet Nur Çebi Islıklandı: Beşiktaş Genel Kurul Toplantısı'nda Kavga Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 11:24

Beşiktaş'ın Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterilirken üyeler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. (@haberkartali)

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Beşiktaş Kulübü’nün 2023-2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda başladı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2023-2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda başladı.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, eski başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.

Çebi’nin protesto edilmesinin ardından salonda gerginlik arttı ve genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı.

Çebi’nin protesto edilmesinin ardından salonda gerginlik arttı ve genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı.

İşte o anlar 👇

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Orta Çizgi'nin aktardığı bir başka görüntü 👇

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