Eski Başkan Ahmet Nur Çebi Islıklandı: Beşiktaş Genel Kurul Toplantısı'nda Kavga Çıktı
Eski Başkan Ahmet Nur Çebi Islıklandı: Beşiktaş Genel Kurul Toplantısı'nda Kavga Çıktı
Beşiktaş'ın Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterilirken üyeler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. (@haberkartali)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Kulübü’nün 2023-2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, eski başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.
Çebi’nin protesto edilmesinin ardından salonda gerginlik arttı ve genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Çizgi'nin aktardığı bir başka görüntü 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın