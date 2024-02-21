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Eski Ama Oldukça Tanıdık: İşte Tüm Zamanlarıyla Karşınızda Son Feci Bisiklet'in 16 Şarkısı

etiket Eski Ama Oldukça Tanıdık: İşte Tüm Zamanlarıyla Karşınızda Son Feci Bisiklet'in 16 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 08:01

Son Feci Bisiklet grubu tanındığı ilk günden beri müzik tarzıyla oldukça dikkat çekti. Özellikle ilk albümü adeta müzik listelerine bomba etkisi yarattı. Bakalım Son Feci Bisiklet kimmiş?

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1. son feci bisiklet - uzaydan geldiğine göre yorgun olmalısın

2. Son Feci Bisiklet - Kaybol

3. Son Feci Bisiklet - Gaffola

4. Son Feci Bisiklet - Tavuk Korkusu / #akustikhane #sesiniaç

5. Son Feci Bisiklet - Bikinisinde Astronomi

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6. Son Feci Bisiklet - Rahatsız Vals

7. Son Feci Bisiklet - Bu Kız

8. Son Feci Bisiklet - İ.K.O. (Vesaire)

9. Son Feci Bisiklet - Sıkıntı Var

10. Son Feci Bisiklet - Zaman Yok

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11. Son Feci Bisiklet - Teslim Tesellüm

12. Son Feci Bisiklet - Modern Zamanlar (Vesaire)

13. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi (Vesaire)

14. Son Feci Bisiklet - Gece (Vesaire)

15. Son Feci Bisiklet - Uyku

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16. Son Feci Bisiklet - Torna

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