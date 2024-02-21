Eski Ama Oldukça Tanıdık: İşte Tüm Zamanlarıyla Karşınızda Son Feci Bisiklet'in 16 Şarkısı
Eski Ama Oldukça Tanıdık: İşte Tüm Zamanlarıyla Karşınızda Son Feci Bisiklet'in 16 Şarkısı
Son Feci Bisiklet grubu tanındığı ilk günden beri müzik tarzıyla oldukça dikkat çekti. Özellikle ilk albümü adeta müzik listelerine bomba etkisi yarattı. Bakalım Son Feci Bisiklet kimmiş?
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1. son feci bisiklet - uzaydan geldiğine göre yorgun olmalısın
2. Son Feci Bisiklet - Kaybol
3. Son Feci Bisiklet - Gaffola
4. Son Feci Bisiklet - Tavuk Korkusu / #akustikhane #sesiniaç
5. Son Feci Bisiklet - Bikinisinde Astronomi
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6. Son Feci Bisiklet - Rahatsız Vals
7. Son Feci Bisiklet - Bu Kız
8. Son Feci Bisiklet - İ.K.O. (Vesaire)
9. Son Feci Bisiklet - Sıkıntı Var
10. Son Feci Bisiklet - Zaman Yok
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11. Son Feci Bisiklet - Teslim Tesellüm
12. Son Feci Bisiklet - Modern Zamanlar (Vesaire)
13. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi (Vesaire)
14. Son Feci Bisiklet - Gece (Vesaire)
15. Son Feci Bisiklet - Uyku
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16. Son Feci Bisiklet - Torna
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