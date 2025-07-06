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Eşinden Şiddet Gören Kadının Yardım Çağrısı: "Lütfen Sesim Olun"

Eşinden Şiddet Gören Kadının Yardım Çağrısı: "Lütfen Sesim Olun"

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 16:53

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen “Zeynep” isimli sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. “Zeynep” isimli kullanıcı, 2 senedir evli olduğu TSK’da görevli Teğmen S. D. tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. 

Son olarak araç içerisinde eşinin yumrukları nedeniyle burnunda kırık oluştuğunu söyleyen kadın, “Lütfen sesim olun” dedi.

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda “Zeynep” isimli vatandaş, gördüğü aile içi şiddetten bahsetti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda “Zeynep” isimli vatandaş, gördüğü aile içi şiddetten bahsetti.

2 yıldır evli olduğu Teğmen S.D. tarafından şiddete maruz kalan ve eşinin ailesinin de psikolojik baskı yaptığı kadın son olarak 2 Temmuz’da araç içerisinde eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Eşinin darbeleri nedeniyle burnunun kırıldığını ve beyninde kist oluştuğunu söyleyen talihsiz kadın yetkilerden yardım istedi.

Eşinin şiddetine maruz kalan kadının yardım çağrısı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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