Eşinden Şiddet Gören Kadının Yardım Çağrısı: "Lütfen Sesim Olun"
Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen “Zeynep” isimli sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. “Zeynep” isimli kullanıcı, 2 senedir evli olduğu TSK’da görevli Teğmen S. D. tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Son olarak araç içerisinde eşinin yumrukları nedeniyle burnunda kırık oluştuğunu söyleyen kadın, “Lütfen sesim olun” dedi.
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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda “Zeynep” isimli vatandaş, gördüğü aile içi şiddetten bahsetti.
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Eşinin şiddetine maruz kalan kadının yardım çağrısı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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