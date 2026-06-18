Erva Felsefesi; Bir Tohum, Bir Toprak, Bir Gelecek
İlginç bir örnek ile karşınızda olacağım. Bir kent inisiyatifi. Gençlere anlamlı bir yol sunan bir oluşum. ERVA’dan söz ediyorum. Bir ziyaretim esnasında tanıştığım Kayseri’deki ERVA Okulları bir felsefe üzerinde inşa edilmiş. Bu yazıda bunu anlatacağım. Bir felsefeyi anlatmak zordur. Çünkü felsefe soyuttur, elle tutulamaz, gözle görülemez. Ama bazen bir felsefe, bir çocuğun gözlerinde parlar. Bazen bir felsefe yorgun bir annenin yüzündeki gülümsemede saklıdır. Bazen de bir felsefe, spor salonunun köşesinde ter dökülen, defalarca düşüp defalarca kalkan bir gencin inadında yaşar.
ERVA felsefesi işte tam da böyle bir şeydir. Kâğıda dökülebilen ama asıl kıymeti yaşanarak anlaşılan, okunarak değil hissedilerek kavranılan derin bir anlayış. Ve bu anlayışın doğduğu yere gitmek gerekiyor önce. Oradan başlamak gerekiyor.
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