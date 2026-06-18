Erva Felsefesi; Bir Tohum, Bir Toprak, Bir Gelecek

Bir düşünce deneyi yapalım. Gözlerinizi kapatın ve aklınızda bir şehrin fotoğrafını canlandırın. Sokaklar var, mahalleler var, okullar var. Çocuklar var. Gençler var.

Ama şimdi o gençlerin yüzlerine bakın. Ne görüyorsunuz?

Bir kısmı ekrana gömülmüş. Saatler geçiyor, günler geçiyor, ama eller hâlâ ekranda. Gözler hâlâ o mavi ışıkta. Dış dünyayla bağlantı kopuk, içerideki dünya ise giderek daralıyor. Bir kısmı yanlış bir çevreye sürüklenmiş — yavaş yavaş, fark ettirmeden, adım adım. Bir kısmı ise sadece yorgun. Amaçsız. Nereye gideceğini bilemeyen, kendine güvenemeyen, hayattan ne istediğini soracak birisine bile sahip olmayan bir yorgunluk bu.

Bu tablo sadece bir şehrin değil, bir çağın derdi.

Teknoloji bağımlılığı, madde kullanımı, sosyal yalnızlık, değer erozyonu — bunlar soyut kavramlar değil artık. Her mahallede, her okulda, her ailenin içinde yankılanan somut gerçekler. Ve bu gerçeklerle yüzleşmek, 'uzak dur' demekten çok daha cesur bir şey gerektiriyor.

ERVA Felsefesi de tam bu cesaretle ortaya çıktı.