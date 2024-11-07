Eros Bu İşe El Atmış: Hayatını Kurtaran Makinistle Evlenen Kadının Aşk Hikayesi
Eros Bu İşe El Atmış: Hayatını Kurtaran Makinistle Evlenen Kadının Aşk Hikayesi
Dizilerde, filmlerde, kitaplarda gerçek olması neredeyse imkansız aşk hikayelerine denk geliriz. Haliyle gerçek hayatta tesadüfi başlayan aşk hikayelerine hayran olmamak da elimizde değil. İngiltere'de başlayan bir aşk hikayesi de kendisine hayran bırakacak cinsten.
2019 yılında kendi hayatından vazgeçmeyi kafaya koyan bir kadını, makinist kurtarır. Fakat bu makinistin hayatının aşkı olacağından ve onu hayata bağlayacağından habersizdir!
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Aşk hikayeleri okumayı, dinlemeyi hepimiz severiz değil mi?
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Charlotte Lay, İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde hemşire olarak çalışıyordu. 2019 yılı ise onun için pek de parlak geçmemişti.
Makinist Dave, treni durdurup Charlotte’un yanına gidiyor ve onunla konuşmaya başlıyor.
O gece tasadüfen denk gelen ikili, aradan geçen 3 yılın ardından nikah masasına oturuyor!
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