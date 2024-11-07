Eros Bu İşe El Atmış: Hayatını Kurtaran Makinistle Evlenen Kadının Aşk Hikayesi

Dizilerde, filmlerde, kitaplarda gerçek olması neredeyse imkansız aşk hikayelerine denk geliriz. Haliyle gerçek hayatta tesadüfi başlayan aşk hikayelerine hayran olmamak da elimizde değil. İngiltere'de başlayan bir aşk hikayesi de kendisine hayran bırakacak cinsten.

2019 yılında kendi hayatından vazgeçmeyi kafaya koyan bir kadını, makinist kurtarır. Fakat bu makinistin hayatının aşkı olacağından ve onu hayata bağlayacağından habersizdir!

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