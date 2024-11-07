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Eros Bu İşe El Atmış: Hayatını Kurtaran Makinistle Evlenen Kadının Aşk Hikayesi

Eros Bu İşe El Atmış: Hayatını Kurtaran Makinistle Evlenen Kadının Aşk Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 15:22

Dizilerde, filmlerde, kitaplarda gerçek olması neredeyse imkansız aşk hikayelerine denk geliriz. Haliyle gerçek hayatta tesadüfi başlayan aşk hikayelerine hayran olmamak da elimizde değil. İngiltere'de başlayan bir aşk hikayesi de kendisine hayran bırakacak cinsten. 

2019 yılında kendi hayatından vazgeçmeyi kafaya koyan bir kadını, makinist kurtarır. Fakat bu makinistin hayatının aşkı olacağından ve onu hayata bağlayacağından habersizdir!

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Aşk hikayeleri okumayı, dinlemeyi hepimiz severiz değil mi?

Mutluluğun, aşkın gerçek olduğuna inandıran bu hikayeler, hayata dair olan inançlarımızı da artırır. Bizi yeniden hayata bağlar desek de abartmış olmayız herhalde. 

Tam da bu söylediklerimize uygun bir aşk hikayesi, İngiltere'de 2019 yılında başladı.

Charlotte Lay, İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde hemşire olarak çalışıyordu. 2019 yılı ise onun için pek de parlak geçmemişti.

Charlotte Lay, İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde hemşire olarak çalışıyordu. 2019 yılı ise onun için pek de parlak geçmemişti.

Ergenlik yıllarından beri psikolojik sıkıntılar çektiğini söyleyen Charlotte Lay, bir gün gece mesaisine hazırlanırken kendisini hiç de iyi hissetmediğini söylüyor. Öyle ki kendini bir tren istasyonunda, hayatından vazgeçmek üzereyken buluyor. 

Tam da bu noktada onu hayata bağlayan birisi çıkıyor karşısına.

Makinist Dave, treni durdurup Charlotte’un yanına gidiyor ve onunla konuşmaya başlıyor.

Makinist Dave, treni durdurup Charlotte’un yanına gidiyor ve onunla konuşmaya başlıyor.

O anları çok da net hatırlamadığını belirten Charlotte, şu ifadeleri kullanıyor: '“Bana yaklaştı ve, “Adım Dave, kötü bir gün mü geçiriyorsun?’ diye sordu. Ben de öyle olduğu yanıtını verdim. O da bana, ‘Sorun değil, sen iyi hissedene kadar oturup konuşabiliriz’ dedi.”

Makinist ve Charlotte, daha sonra yarım saat boyunca yürüyor, konuşuyor. Makinist Dave, Charlotte'u bir sonraki trene binmek için ikna ediyor. Bir sonraki istasyonda ise kendisini güvenli bir şekilde polise teslim ediyor.

O gece tasadüfen denk gelen ikili, aradan geçen 3 yılın ardından nikah masasına oturuyor!

O gece tasadüfen denk gelen ikili, aradan geçen 3 yılın ardından nikah masasına oturuyor!

Polis ekiplerinin evine bıraktığı Charlotte, ertesi gün Dave'i sosyal medyadan buluyor, mesaj atıyor. Charlotte sadece teşekkür amaçlı mesaj atmış olsa da mesajı alan Dave de aynı şekilde mutlu oluyor.

İki ay sonra tekrar buluşan çift, 3 yılın sonunda ise mutlu sona ulaşıyor ve birbirlerine sonsuza dek evet diyorlar.

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