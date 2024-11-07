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Kalpler Fena Kırılacak! Astrolog Dinçer Güner "Gerçekle Bağdaşmayana Kapılmak" Konusunda Uyardı

Kalpler Fena Kırılacak! Astrolog Dinçer Güner "Gerçekle Bağdaşmayana Kapılmak" Konusunda Uyardı

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 10:36

Günün astrolojik olayı belli oldu! Aman dikkat Venüs, Neptün ile kare açı oluşturuyor. Maddi konular, hayaller, fanteziler ve aşk konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre durum biraz daha farklı. Zira, 'Hayatınızın hıyarı ile karşılaşabilirsiniz...' bu hayal kırıklığını yaşamamak için dikkat edin! 

İşte, detaylar... 

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Venüs ile Neptün kare açı oluşturuyor! Ekisi 3 gün sürecek olan bu astrolojik olay hayatımızı duygusal anlamda etkileyecek.

Venüs ile Neptün kare açı oluşturuyor! Ekisi 3 gün sürecek olan bu astrolojik olay hayatımızı duygusal anlamda etkileyecek.

Mistisizm ve maneviyatın gezegeni Neptün'ün etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu kozmik olay sırasında; aşkın gezegeni Venüs'ün de etkisiyle bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde: "Duygusal dünyamız bulanıklaşacak, mantık geri planda kalacak"

Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde: "Duygusal dünyamız bulanıklaşacak, mantık geri planda kalacak"

Hayaller ve gerçeklik arasındaki sınır kaybolabilir! Haliyle ansızın romantik hayallere dalabilirsiniz. Aman dikkat işte bu nokta hayatınızın 'hıyarı ile karşılaşmanızı' sağlayacak yanılgılarla dolu!

Güner'in önümüzdeki üç gün için en büyük uyarısına kulak verin: "Hayatınızın aşkını bulduğunuzu zannederken, hayatınızın hıyarı ile karşılaşabilirsiniz!"

Güner'in önümüzdeki üç gün için en büyük uyarısına kulak verin: "Hayatınızın aşkını bulduğunuzu zannederken, hayatınızın hıyarı ile karşılaşabilirsiniz!"

Büyük bir heyecanla tanıştığınız ya da kısa zamanda aşık olduğunuz, 'İşte o özel kişi' dediğini kişi o kadar da özel olmayabilir. Çünkü Venüs'ün kare açı oluşturduğu Neptün nedeniyle yaşatacağı idealize etme duygusu, yanlış kişiye bağlanmanıza neden olabilir. 

Güner'e göre bu durum genellikle 'ruhsal bir aşk ya da derin bağ gibi görülür' ancak pek çok zaman gerçekle bağdaşmaz!

Sadece görmek istediğiniz yanları görme eğilimi ile bazı gerçeklere karşı kör olabilirsiniz!

Sadece görmek istediğiniz yanları görme eğilimi ile bazı gerçeklere karşı kör olabilirsiniz!

Üstelik bu durum sadece romantik anlamda hayatınızı etkilemeyebilir. Kimi olaylar ve sevdiğiniz herkese karşı pembe hayallere dalmak sizi yanılgıya açık hale getirebilir.

Bir diğer kırılma noktası ise fedakarlık ile ortaya çıkabilir!

Bir diğer kırılma noktası ise fedakarlık ile ortaya çıkabilir!

Kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelip, sevdiklerinizi hayatınızın merkezine koyabilirsiniz. Onları mutlu etmek fikri ile sarhoş olabilir, 'beni nasıl daha çok sever?' sorusunun peşine düşebilirsiniz.

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Geldik en kritik noktaya: Maddi gerçeklik!

Lüks ve aşırı tüketime meyilli olabilirsiniz. Aman dikkat 'beni mutlu eder' diyerek yaptığınız harcamaların ardından büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız olana yönelmekte zorluk çekebilirsiniz. Hani 'açken markete gitmeyin' derler ya... Şimdi siz de Venüs ile Neptün kare açı oluşturduğunda elinizi cebinize dahi atmayın!

Hayal gücünüze odaklanın!

Hayal gücünüze odaklanın!

Tüm bunların dışında size en iyi gelecek şey ise hayal gücünüze odaklanmak olacak. Sınırsız hayal gücünüz ile ilhamla dolduğunuz anda sanatsal projeler, yaratıcı girişimler ve tabii ki birtakım fanteziler ortaya çıkacak. İzin verin içinizdeki yetenekler dışa yansısın ve hayatınızı değiştirsin.

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