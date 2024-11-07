Kalpler Fena Kırılacak! Astrolog Dinçer Güner "Gerçekle Bağdaşmayana Kapılmak" Konusunda Uyardı

Büyük bir heyecanla tanıştığınız ya da kısa zamanda aşık olduğunuz, 'İşte o özel kişi' dediğini kişi o kadar da özel olmayabilir. Çünkü Venüs'ün kare açı oluşturduğu Neptün nedeniyle yaşatacağı idealize etme duygusu, yanlış kişiye bağlanmanıza neden olabilir.

Güner'e göre bu durum genellikle 'ruhsal bir aşk ya da derin bağ gibi görülür' ancak pek çok zaman gerçekle bağdaşmaz!