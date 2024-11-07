Kalpler Fena Kırılacak! Astrolog Dinçer Güner "Gerçekle Bağdaşmayana Kapılmak" Konusunda Uyardı
Kalpler Fena Kırılacak! Astrolog Dinçer Güner "Gerçekle Bağdaşmayana Kapılmak" Konusunda Uyardı
Günün astrolojik olayı belli oldu! Aman dikkat Venüs, Neptün ile kare açı oluşturuyor. Maddi konular, hayaller, fanteziler ve aşk konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre durum biraz daha farklı. Zira, 'Hayatınızın hıyarı ile karşılaşabilirsiniz...' bu hayal kırıklığını yaşamamak için dikkat edin!
İşte, detaylar...
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Venüs ile Neptün kare açı oluşturuyor! Ekisi 3 gün sürecek olan bu astrolojik olay hayatımızı duygusal anlamda etkileyecek.
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Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde: "Duygusal dünyamız bulanıklaşacak, mantık geri planda kalacak"
Güner'in önümüzdeki üç gün için en büyük uyarısına kulak verin: "Hayatınızın aşkını bulduğunuzu zannederken, hayatınızın hıyarı ile karşılaşabilirsiniz!"
Sadece görmek istediğiniz yanları görme eğilimi ile bazı gerçeklere karşı kör olabilirsiniz!
Bir diğer kırılma noktası ise fedakarlık ile ortaya çıkabilir!
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Geldik en kritik noktaya: Maddi gerçeklik!
Hayal gücünüze odaklanın!
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