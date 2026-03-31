Erol Köse'den Neden 'Nefret' Ediliyordu? Doktor Erol Bey'in "Kötü" İmajının Ardındaki Detaylar

Eğin, Köse’nin özellikle son yıllarda bilinçli olarak provokatif bir kimlik benimsediğini, sık sık polemik yaratarak gündemde kalmayı tercih ettiğini yazdı.

'Erol Köse iğrenç bir insandı....Rahmetli de bu tarz provokasyonları severdi. Ama Erol Köse özelinde bu girişinin özel bir anlamı var. Son yıllarda hayatını kaybeden pek az kişinin ardından böylesi bir ifade yaygın olarak kullanılmıştır. Ölünün arkasından konuşmanın büyük bir tabu olduğu bizimki gibi bir toplumda bile Köse için hakkını helal etmeyenler, ateşi bol olsun diyenlerin sayısı epey fazla. Bu nefretin en büyük sebebi Köse’nin kendisinden nefret ettirmekten çekinmemesi, hatta bu rolü gönüllü olarak oynamaya razı olmasıydı. En azından son 15 yılda toplumdaki rolü birilerinin hayatına çomak sokmaktı.'

Eğin, Köse’nin yıllar içinde birçok ünlüyle yaşadığı sert polemiklerin kolay kolay unutulmadığını, ölümünün ardından bile bu gerilimin ve biriken öfkenin tamamen dinmediğine dikkat çekti.