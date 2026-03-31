Doktor Hatası Yüzünden Yaşadıklarını Anlatan Aslı Bekiroğlu Ölümden Döndüğünü Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2026 - 09:00

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamayan Bekiroğlu’nun sözleri kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomları aldırmak için planlı bir ameliyata girmiş, ancak bu rutin operasyon, beklenmedik bir komplikasyonla sonuçlanmıştı.

Aslı Bekiroğlu’nun anlattıklarına göre her şey, dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan görünen bir miyom ameliyatıyla başladı. Ancak bu operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar, süreci beklenenden çok daha ağır bir noktaya taşıdı.

İddiaya göre miyom ameliyatı sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle Bekiroğlu’nun bağırsağının yaklaşık 7 santimetresi yanlışlıkla kesildi. İlk ameliyatın ardından ortaya çıkan sızıntı nedeniyle yeniden ameliyata alınan oyuncu, sonrasında da devam eden komplikasyonlar sebebiyle peş peşe operasyonlar geçirmek zorunda kaldı.

Bu zorlu süreci uzun süre sessizce yaşayan Bekiroğlu, sonunda sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Dışarıdan “basit” gibi görünen bir ameliyatın hayatını nasıl altüst ettiğini dile getiren oyuncu, yaklaşık iki yıldır süren tedavi sürecinde hem fiziksel hem psikolojik olarak büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Bugüne kadar toplam 6 ameliyat geçirdiğini açıklayan Bekiroğlu, bazı operasyonların saatler sürdüğünü ve doktorlarının kendisine “iki kez ölümden döndün” dediğini de ifade etti. 

'Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor sekiz-dokuz saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün, dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. Altı tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. 'Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Bu arada iki-üç kere ölümden de dönmüşüm. Miyom varmış, 'Miyomu alalım' dediler. Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Başka bir cerrah arkadaş geliyor ve 'inisiyatif' adı altında yanlış müdahale ediyor; bağırsağımı dikmeye karar veriyor. Beni bir gün müşahede altında tutuyorlar. Bu bir gün içinde ben zaten ya zehirlenerek ölecektim ya da rektovajinal fistül olacaktı. Rektovajinal fistül oldu. Açar bakarsınız ne olduğuna, dile getirmek istemiyorum, çok hoş bir şey değil. Rektovajinal fistül olduğunu ben fark ettim. Bunun size ne kadar kötü ve çirkin bir şey olduğunu anlatamam. Birinci ameliyat işlemi yoğundu, diktiler. İkinci ameliyata hemen bir hafta sonra girdim; bunun için kolostomi açtılar. Yani göbeğimden dışkılamam gerektiğini söylediler bana. 28 yaşında, kariyerimin baharında, keyfim yerinde, güzel bir kız çocuğuyken... Ona da 'stoma' adı veriliyor. Ben ona 'stoma' demek istemedim. Yeterince ağlayıp üzüldükten sonra, 'Hayat bu şekilde geçmez' dedim. Ona bir isim verdim: 'Muhsin' koydum adını. Muhsin'i, sanki bu dönemde bana yardımcı olacak, bana eşlik edecek bir arkadaşmış gibi görmeye başladım. Mesela doktorun bana o inisiyatif adı altında yaptığı yanlış müdahale olmasaydı, ben Muhsin Ağabey ile sadece üç ay geçirecektim. Fakat o inisiyatif benim iki seneme mal oldu. Her ameliyattan sonra, içeride organın kendini iyileştirmesi için bir ay bekleme süresi oluyor. Ama stoma açıldıktan iki ay sonra bir ameliyata daha girdim. Uzun karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler ki aradaki açıklık kapansın. Çok zor bir ameliyattı. Ondan sonra çok da kilo verdim. Kalkınca yürüyemiyordum, bacağımı hissetmiyordum. O da geçti. Biz her şey iyileşecek ve bu son olacak zannettik. iki ay sonra tekrar gittiğimde durumu yine ben fark ettim. Doktor bana, 'Hepsini baştan yapmamız gerekecek' dedi. Üç-beş ay sonra bu sefer de 'Hangi kasımı alsalar acaba?' diye düşündük. Karnımda kocaman bir yarık var, bir de şimdi bacağımda da kocaman bir yarık var. O kadar deforme bir hale geliyorum ki... Gerçekten şu an 30 yaşındayım. 28 yaşından beri bununla uğraşıyorum. Sürekli deforme oluyorum, psikolojim zorlanıyor. Sürekli böyle bir mücadele içindeyim. Bacağım da kocaman oldu. Böyle dalgalı dalgalı, çirkin bir şey oldu yani. Onun da dikişleri patladı. Bu süreçte gözüm bozuldu. Bütün bu ameliyatlar olurken başım çok ağrıyordu. Artık gözüme vuruyordu. Gözümde üveit gelişti, kör noktası büyüdü. Ondan sonra bir sürü göz doktoruna, bir sürü beyin doktoruna gittik. En son nöroloji doktoruna gittik. Nörooftalmoloji doktoru, kendi tedavisini uyguladıktan sonra , 'Bu seninki herhalde stresle alakalı bir şey' dedi. O da çok normal ama ben o kadar pozitif yaşamaya çalıştığım için kendimi ne kadar strese soktuğumun farkında değilim belli ki. Çünkü psikiyatriste gittim, o da iki üç tane antidepresan verdi. Ondan sonra baş ağrılarım geçti antidepresanlar sayesinde. Yaşadıklarım bu şekilde. Bilinsin istedim. Her şey yoluna girecek, çok az kaldı. Doktorlarımızdan razıyım. Şu anki doktorlarımı seviyorum, güveniyorum ve iyileşmeyi umuyorum.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
