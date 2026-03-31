Oyuncu Bahar Şahin’den Radikal İmaj Değişikliği!

İlk olarak O Hayat Benim dizisiyle dikkat çeken Şahin, asıl çıkışını ise Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı “Ceren” karakteriyle yaptı. Bu rolle birlikte yıldızı parlayan oyuncu, hem performansı hem de ekran enerjisiyle kısa sürede magazin ve sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sonrasında yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Bahar Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve tarzıyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.