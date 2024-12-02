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Erken Sonuçlar Açıklandı! 2024'te En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

etiket Erken Sonuçlar Açıklandı! 2024'te En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 20:34

Bu testte verdiğin yanıtlara göre sen 2024 yılında en çok hangi şarkıyı dinledin?

Söylüyoruz!

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1. Genellikle hangi vakitlerde müzik dinliyorsun?

2. Peki ya bir şarkıdan sıkılman ne kadar vaktini alıyor?

3. Şarkı dinlerken sözlerine dikkat eder misin yoksa senin için önemli olan ritim mi?

4. Peki ya daha çok hareketli şarkılar mı dinliyorsun yoksa slow şarkılar mı?

5. Hangi acil durum olursa olsun telefonunu arabasına bağlamadan hareket edemeyenlerden misin?

5. Hangi acil durum olursa olsun telefonunu arabasına bağlamadan hareket edemeyenlerden misin?
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6. Sence eski müzikler mi yoksa popüler müzikler mi?

7. Son olarak, müziksiz yaşayabilir misin?

8. Sana Güvenmiyorum

Bunca Yıl

Onlar Anlamaz Halden

Tiryakinim

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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