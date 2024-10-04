Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketi: Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin ‘Erken Seçim’ temalı köşe yazısından sonra erken seçim iddiaları yeniden gündeme geldi.

Belki seçime çok zaman var belki de hiç beklemediğimiz kadar az zaman bilemiyoruz ancak bu iddialar gündeme gelmişken biz de sizlere bir ‘Erken Seçim’ anketi hazırladık.

Haydi ankette buluşalım 👇