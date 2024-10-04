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“Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kulisleri" Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kulisleri" Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.10.2024 - 12:04

Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim ile ilgili tartışmalarda erken seçim kapısını kapatsa da AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, erken seçim için tarih verdi. 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Muhalefet partileri tarafından sıklıkla gündeme getirilen erken seçim tartışmalarına, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de katıldı.

Muhalefet partileri tarafından sıklıkla gündeme getirilen erken seçim tartışmalarına, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de katıldı.

Selvi, erken seçim için tarih vererek "Cumhurbaşkanlığı seçimi kulisleri" başlıklı yazısında "Benim beklentim erken seçim olacağı yönünde. Ama 2028’e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir” ifadelerini kullandı.

Selvi, erken seçim için tarih vererek "Cumhurbaşkanlığı seçimi kulisleri" başlıklı yazısında "Benim beklentim erken seçim olacağı yönünde. Ama 2028’e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir” ifadelerini kullandı.

Selvi, önümüzdeki genel seçimler için Ankara kulislerinde konuşulanları, tartışmaları ve olası aday isimlerini köşesine taşırken "Erken seçim olur mu?" sorusuna ilişkin fikirlerini açıkladı.

Selvi, önümüzdeki genel seçimler için Ankara kulislerinde konuşulanları, tartışmaları ve olası aday isimlerini köşesine taşırken "Erken seçim olur mu?" sorusuna ilişkin fikirlerini açıkladı.

Köşe yazısında, beklentisinin erken seçim olacağı yönünde olduğunu belirten Selvi şu ifadeleri kullandı:

Köşe yazısında, beklentisinin erken seçim olacağı yönünde olduğunu belirten Selvi şu ifadeleri kullandı:

“2028'e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir. CHP, cumhurbaşkanı adaylığı ve iç çatışmaları nedeniyle oy kaybetmeye başladı. CHP gerilemeye devam eder, ekonominin düzelmesiyle ve bölgesel savaş tehdidi nedeniyle Erdoğan yeniden en güçlü aday konumuna yükselebilir. Bu durumda çoklu adaylarla seçime gidebiliriz.'

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