“Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kulisleri" Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi

“2028'e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir. CHP, cumhurbaşkanı adaylığı ve iç çatışmaları nedeniyle oy kaybetmeye başladı. CHP gerilemeye devam eder, ekonominin düzelmesiyle ve bölgesel savaş tehdidi nedeniyle Erdoğan yeniden en güçlü aday konumuna yükselebilir. Bu durumda çoklu adaylarla seçime gidebiliriz.'