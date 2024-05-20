Erkeklerin Kadınların Yapmasını En Sevdiği 15 Hareket
Erkeklerin Kadınların Yapmasını En Sevdiği 15 Hareket
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin ilişkilerden ve partnerimizinden bekledikleri farklı. Bununla beraber erkeklerin istediği belli başlı şeyler var gibi duruyor. Bugün, kadınların yapmasını en çok sevdiklerini 15 hareketi paylaşan erkeklerin hikayelerine bakacağız.
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1. "Herhangi bir konuşma başlatmaya çalışmaları."
2. "Arkadaşlarına beni ne kadar tatlı ve havalı bulduğundan bahsetmesi."
3. "Ne kadar küçük veya anlamsız olsa bile partnerinin başarıları ile mutlu olabilmeleri."
4. "Bana tatlı gözleri ile aşk dolu bakması."
5. "Açıkcası tek istediğim güzel bir sarılma olabilir..."
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6. "Benim için yemek pişirmesi çok hoş olurdu."
7. "Telefonunu bir köşeye koyup benimle etkileşime girmesi."
8. "Sadece benimle yanyana olması."
9. "Espirileri ile beni güldürmesi."
10. "Bir kadın benim gözlüklerimi taktığında çok hoşuma gidiyor."
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11. "Bana güzel sözler söylesin ve başarılımı kutlasın isterim."
12. "Benim için kek yapabilen birisi olsun isterdim."
13. "Saçlarımı sevsin ve koklasın :)"
14. "Benimle beraber romantik bir yavaş dansa gelmesini isterdim."
15. "Benimle beraber yatakta uzansın ve güzel bir gece uykusu çekelim yeter."
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