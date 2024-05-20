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Erkeklerin Kadınların Yapmasını En Sevdiği 15 Hareket

Erkeklerin Kadınların Yapmasını En Sevdiği 15 Hareket

Aden
Aden - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:01

Hepimizin ilişkilerden ve partnerimizinden bekledikleri farklı. Bununla beraber erkeklerin istediği belli başlı şeyler var gibi duruyor. Bugün, kadınların yapmasını en çok sevdiklerini 15 hareketi paylaşan erkeklerin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Herhangi bir konuşma başlatmaya çalışmaları."

1. "Herhangi bir konuşma başlatmaya çalışmaları."

'Bazen kadınları zorluyormuş gibi hissettiğim için konuşmak bile istemiyorum.'

2. "Arkadaşlarına beni ne kadar tatlı ve havalı bulduğundan bahsetmesi."

2. "Arkadaşlarına beni ne kadar tatlı ve havalı bulduğundan bahsetmesi."

3. "Ne kadar küçük veya anlamsız olsa bile partnerinin başarıları ile mutlu olabilmeleri."

4. "Bana tatlı gözleri ile aşk dolu bakması."

4. "Bana tatlı gözleri ile aşk dolu bakması."

5. "Açıkcası tek istediğim güzel bir sarılma olabilir..."

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6. "Benim için yemek pişirmesi çok hoş olurdu."

6. "Benim için yemek pişirmesi çok hoş olurdu."

7. "Telefonunu bir köşeye koyup benimle etkileşime girmesi."

7. "Telefonunu bir köşeye koyup benimle etkileşime girmesi."

8. "Sadece benimle yanyana olması."

8. "Sadece benimle yanyana olması."

'Aynı şeyi yapıyor olmamıza gerek yok. Sadece benim yanımda oturuyor olması bile yeter.'

9. "Espirileri ile beni güldürmesi."

9. "Espirileri ile beni güldürmesi."

10. "Bir kadın benim gözlüklerimi taktığında çok hoşuma gidiyor."

10. "Bir kadın benim gözlüklerimi taktığında çok hoşuma gidiyor."

'İlginç bir şekilde çok etkileyici geliyor.'

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11. "Bana güzel sözler söylesin ve başarılımı kutlasın isterim."

11. "Bana güzel sözler söylesin ve başarılımı kutlasın isterim."

12. "Benim için kek yapabilen birisi olsun isterdim."

'Zamanımın çoğunu mutfakta geçiriyorum, o yüzden beraber kek yapabileceğim birisi olsun çok isterdim.'

13. "Saçlarımı sevsin ve koklasın :)"

13. "Saçlarımı sevsin ve koklasın :)"

14. "Benimle beraber romantik bir yavaş dansa gelmesini isterdim."

14. "Benimle beraber romantik bir yavaş dansa gelmesini isterdim."

15. "Benimle beraber yatakta uzansın ve güzel bir gece uykusu çekelim yeter."

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