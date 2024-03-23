Erkeklerin Hiçbir Fikri Olmasa da Bütün Kadınların Anlayacağı 16 Davranış
Erkeklerin Hiçbir Fikri Olmasa da Bütün Kadınların Anlayacağı 16 Davranış
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kadınların her zaman anladığı, ancak erkeklerin çoğunun kavrayamadığı 16 sıradan davranış şekli sizi çok şaşırtacak. Bu davranışlar, kadınların günlük yaşamlarının bir parçası olup, erkekler için genellikle bir gizem. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Regl günlerimde giydiğim özel iç çamaşırlarım var."
2. "Regl zamanı bir yere oturunca oluşan paranoya hissini hiçbir erkek anlayamaz..."
3. "Ameliyat olmadan önce sıvı içmemeniz gerekiyor ya? Biz bir de o halde hamile olmadığımızı kanıtlamak için idrar testi veriyoruz..."
4. "Sadece saçımızı yıkamak için belirlediğimiz özel günlerimiz var."
5. "Regl olunca hapşurmak hiç eğlenceli değil, emin olun."
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6. "Her kıyafet tipine göre ayırdığımız farklı sütyenlerimiz var. Renginden, sapına kadar her şeyi çok önemli!"
7. "Erkek arkadaşın olmasa bile 'hamile kaldım mı?' düşüncesini allah kimseye vermesin..."
8. "Birisiyle buluşurken konumunu arkadaşlarınla paylaşmak."
9. "Çevrende tehlikede gibi duran bir kız varsa sorun çözülesiye kadar beklemen ve göz kulak olmaya çalışman."
10. "En sevdiğin o sütyenini yıkamamak için verdiğin çaba!"
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11. "Banyo duvarlarında saç koleksiyonu yapmak..."
12. "Arabaya binince yapman gereken ilk şeyin kapılarını kitlemek olması."
13. "Eve gidince ailene güvenle vardığını yazmak."
14. "Tartışmaya başlamadan önce neler söyleyeceğini belirlemek ve hatta arkadaşlardan fikir almak."
15. "Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak!"
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16. "İşe giderken arabada makyaj yapmak."
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