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Erkeklerin Daha Çekici Gözükmesine Sebep Olan 15 Hobiyi Kadınlar Cevapladı

Erkeklerin Daha Çekici Gözükmesine Sebep Olan 15 Hobiyi Kadınlar Cevapladı

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 13:01

Erkeklerin sahip olduğu bazı hobiler, kadınlar tarafından oldukça çekici bulunabilir. Bu hobiler, bir erkeğin karakterini ve yaşam tarzını tamamiyle yansıtarak, onlar hakkında bir fikir sahibi olmamızda yardımcı olabilir. İşte kadınlara göre erkeklerin sahip olabilecekleri en çekici 15 hobi!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kitap okumak ve entelektüel konularla ilgili olmak."

1. "Kitap okumak ve entelektüel konularla ilgili olmak."

2. "Bitki yetiştiren erkekleri çok tatlı buluyorum."

3. "Hayvan barınağında gönüllü olarak çalışmak."

3. "Hayvan barınağında gönüllü olarak çalışmak."

4. "Kedi ya da köpek gibi evcil hayvan sahibi olmak, tam bir sorumluluk göstergesi."

4. "Kedi ya da köpek gibi evcil hayvan sahibi olmak, tam bir sorumluluk göstergesi."

5. "Marangozluk yapmak ve odun işleriyle uğraşmak."

5. "Marangozluk yapmak ve odun işleriyle uğraşmak."
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6. "Çizim ve boyama diyebiliriz bence."

6. "Çizim ve boyama diyebiliriz bence."

'Özellikle de yağlı boya yapan erkekleri çok tatlı buluyorum.'

7. "Açıklamaya bile gerek yok: yemek pişirmek."

7. "Açıklamaya bile gerek yok: yemek pişirmek."

8. "Dans etmek. Özellikle de romantik ve yavaş danslar."

8. "Dans etmek. Özellikle de romantik ve yavaş danslar."

9. "Doğa yürüyüşü yapmak ve doğada zaman geçirmek."

9. "Doğa yürüyüşü yapmak ve doğada zaman geçirmek."

10. "Yoga yapmak. Sevdiğim insanla beraber yoga yaptığımızı hayal etmek bile beni mutlu etmeye yetiyor."

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11. "Bence cevap boks olmalı. Kendini ve beni savunmayı bilen bir erkeği severim."

11. "Bence cevap boks olmalı. Kendini ve beni savunmayı bilen bir erkeği severim."

12. "Masa oyunları olabilir. Hem oldukça sakin bir hobi, hem de rahatlatıcı."

12. "Masa oyunları olabilir. Hem oldukça sakin bir hobi, hem de rahatlatıcı."

13. "Müziğe ilgi duymak ve müzik aleti çalmak."

13. "Müziğe ilgi duymak ve müzik aleti çalmak."

'Özellikle de klasik müzikse çok daha iyi.'

14. "Herhangi bir sporla ilgilenmeleri diyebilirim. Kendi vücutlarına bakıyor olmaları çok çekici."

14. "Herhangi bir sporla ilgilenmeleri diyebilirim. Kendi vücutlarına bakıyor olmaları çok çekici."

15. "Felsefeyle ilgilenmek ve bu konular hakkında konuşmak çok çekici geliyor."

15. "Felsefeyle ilgilenmek ve bu konular hakkında konuşmak çok çekici geliyor."

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