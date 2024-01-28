Erkeklere Dair Keşfettikleri En İlgi Çekici Detayları Paylaşarak Aydınlanma Yaşayan 15 Kişi
Erkeklere Dair Keşfettikleri En İlgi Çekici Detayları Paylaşarak Aydınlanma Yaşayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatları boyunca erkekler hakkında keşfettikleri farklı şeyleri anlatan kadın kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Bana en garip gelen şey duygularını gizlemekte ne kadar iyi oldukları. Özelliklede üzüntülerini içlerine gömmekte ne kadar iyi oldukları."
2. "Çocuk yaşta fark ettiğim şey aramızdaki fiziksel kuvvet farkı oldu. Özellikle de ergenliğin gelmesiyle birlikte fiziksek kuvvet açısından büyük bir değişimleri oluyor..."
3. Erkekler, hiç göstermeseler bile birbirleriyle çok derin bağlar kurabiliyorlar. Dedem çok ciddi bir insandı. Komşusu ile her gün bahçede birkaç saatliğine sohbetler ederlerdi. Bir gün komşumuz vefat edince hayatımda ilk defa dedemi ağlarken görmüştüm."
4. "İltifatlara son derece duyarlıdırlar. Kadınların hiç düşünmeden birbirlerine verdikleri günlük iltifatları bilirsiniz, erkekler ise bunları nadiren duyar. O yüzden bir erkeği mutlu etmek istiyorsanız biraz iltifat işinizi görebilir."
5. "Erkekler hayatlarında kronik olarak az sarılma görürler. Bazılarımız sarılmak gibi basit görünen bir şeyin önemini unutabiliyor."
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6. "İnsanları ve çoğunlukla da sevdikleri kişileri kurtarmanın fantezisini kurarlar. Bazen kendilerini feda ederek dünyayı kurtarmayı bile hayal ederler. Sevgilim bana bunu ilk anlattığı zaman çok tatlı bulmuştum."
7. "Düşündüğümden çok daha hassaslar ve insanlara daha kolay bağlanıyorlar. Bunun sebebinin günlük hayatta yeterince sevgiye maruz kalmamak olduğunu düşünüyorum..."
8. "Birçoğu aslında romantik ve duygusaldır ama genel olarak onlara bunu bastırmaları ve hayatları boyunca 'sert' davranmaları öğretiliyor o yüzden dışardan farklı görünürler."
9. "Erkeklerin pisuvar kullanımıyla ilgili konuşulmayan kuralları ve protokolleri var. Boş yer varsa başkasının yanına geçme, işini yaparken önüne bak ve kimseyle konuşma."
10. "Birçoğunun aslında toplum tarafından 'sadece kadınlara özel' kabul edilen çiçek ve tatlı gibi şeyleri almaktan gerçekten hoşlandığı gerçeği."
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11. "Yanlış anlaşılma korkusuyla cilt bakımı yapmaktan çekinen erkekler olduğu gerçeğini öğrendiğimde şok olmuştum."
12. "Flört edildiklerini anlamak konusunda pek iyi değiller. Çoğu zaman bir şeyi doğrudan onlara söylemen gerekir."
13. "Yıllarca arkadaş kaldıkları diğer erkek hakkında çok bilgi sahibi olmamaları. Erkek arkadaşımın yakın arkadaşıyla sadece tek fotoğrafı var..."
14. "Bir erkeğe ne düşündüğünü sorduğunuzda "hiçbir şey" dediğinde ona inanın. Gerçekten de genel olarak hiçbir şey düşünmüyordur."
15. "Bazıları yalnız kalmaktan çok korktukları için sevmedikleri insanlarla bile kalmaya katlanabiliyorlar."
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