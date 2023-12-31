Aile Baskısı Altında Büyümenin Zorluklarını Anlatırken Haklı Noktalara Parmak Basan 15 Kişi

Telefon yasak, arkadaşlarla dışarıda buluşmak yasak. Beni meşgul tutacak ve beladan uzak tutacak sevdiğim aktiviteleri yapmam bile yasaktı. Şimdi ben de bir ebeveynim ve çocuğumun aynı şeyleri yaşamaması için adeta cam üstünde yürüyorum. Ne aşırı rahat ne de bu tarz bir baskıcı anne olmak istiyorum.