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Aile Baskısı Altında Büyümenin Zorluklarını Anlatırken Haklı Noktalara Parmak Basan 15 Kişi

Aile Baskısı Altında Büyümenin Zorluklarını Anlatırken Haklı Noktalara Parmak Basan 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 17:01

Baskıcı bir ailede büyürken edindikleri özelliklerden yetişkinliklerinde yaşadıkları zorlukları anlatan kullanıcılar, bir nevi topluma ayna tuttu.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/consheabrown...
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1. "O zamanlarda nefret etsem de şimdi daha iyi anlıyorum. Baskıcı ailesi olmayan arkadaşlarımın çok da iyi hayatları olmadı ve iyi kararlar veremediler..."

1. "O zamanlarda nefret etsem de şimdi daha iyi anlıyorum. Baskıcı ailesi olmayan arkadaşlarımın çok da iyi hayatları olmadı ve iyi kararlar veremediler..."

O yüzden eve giriş saatimin olmasını ve bir şeyler için izin istemenin önemini şimdi daha iyi anlıyorum. Ailemin kararlarına saygı duymayı öğrendiğim için de memnunum. Bunun bana yetişkinlik hayatımda da epey yardımı dokundu. Ayrıca davranışlarımın bir sonucu olduğunun farkındayım.

2. "Ev dışında ailemin elinin uzanamadığı hiçbir yere (okul vb. hariç) gitmem yasaktı..."

2. "Ev dışında ailemin elinin uzanamadığı hiçbir yere (okul vb. hariç) gitmem yasaktı..."

Arkadaşlarımın evine gidemez, onlarda kalamazdım. Ve bu kadar korunmanın verdiği bir şey mi bilmiyorum ama şimdi insanların beni sevip sevmediği konusunda hep endişeleniyorum. Gerçekten davet edildim mi? Onlara yük oluyor muyum? gibi saçma endişelerim var. 

3. "Hep onların standartlarına ulaşma baskısı üzerimde çok vardı. En ufak şey için bile cezalandırılırdım..."

3. "Hep onların standartlarına ulaşma baskısı üzerimde çok vardı. En ufak şey için bile cezalandırılırdım..."

Telefon yasak, arkadaşlarla dışarıda buluşmak yasak. Beni meşgul tutacak ve beladan uzak tutacak sevdiğim aktiviteleri yapmam bile yasaktı. Şimdi ben de bir ebeveynim ve çocuğumun aynı şeyleri yaşamaması için adeta cam üstünde yürüyorum. Ne aşırı rahat ne de bu tarz bir baskıcı anne olmak istiyorum.

4. "Yetişkinliğimde kendimi savunmayı öğrenmem gerekti çünkü ne zaman bir şey söylesem 'Cevap vermiş' oluyordum."

4. "Yetişkinliğimde kendimi savunmayı öğrenmem gerekti çünkü ne zaman bir şey söylesem 'Cevap vermiş' oluyordum."

5. "Baskıcı anne baba ile büyüdüm ancak bunun sebebi ablama rahat davranmalarıydı..."

5. "Baskıcı anne baba ile büyüdüm ancak bunun sebebi ablama rahat davranmalarıydı..."

Ona rahat davranmaları geri tepince, bende daha baskıcı bir tavır takındılar. Mesela arkadaşlarımla kütüphanede ders çalışmak için yalvarmam gerekirdi. Baskıcı olmaları sadece benim çocukluğuma zarar verdi, ablamdaki gibi bir pişmanlık yaşamadıkları için iyi iş çıkardıklarını düşündüler.

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6. "Ailem nereye gittiğime, kimle gittiğime kadar didik didik ederdi. Ve bu beni sadece daha iyi bir yalancı yaptı."

6. "Ailem nereye gittiğime, kimle gittiğime kadar didik didik ederdi. Ve bu beni sadece daha iyi bir yalancı yaptı."

7. "Ailemin baskıcı olması bende iyi bir etki yarattı çünkü bana nasıl sorumlu, dakik, tutarlı bir insan olacağımı gösterdiler..."

7. "Ailemin baskıcı olması bende iyi bir etki yarattı çünkü bana nasıl sorumlu, dakik, tutarlı bir insan olacağımı gösterdiler..."

Elimizdekileri cebimizde garanti görmemeyi ve her şeye hazırlıklı olmayı da böyle öğrendim.

8. "Baskıcı ebeveynler en çok da kararlarımı etkiledi. Yediklerimden, ihtiyaçlarıma kadar her konuda bana kendimi suçlu hissettirdi..."

8. "Baskıcı ebeveynler en çok da kararlarımı etkiledi. Yediklerimden, ihtiyaçlarıma kadar her konuda bana kendimi suçlu hissettirdi..."

Kontrolcü bir insan oldum çıktım. Bir yetişkin olarak en basit kararı vermekte dahi zorlanıyorum. Hep donakalıyorum ve başkalarının benim için karar vermesini bekliyorum.

9. "Beklentileri ve kuralları olan bir aile ortamında yetiştiğim için şanslı hissediyorum..."

9. "Beklentileri ve kuralları olan bir aile ortamında yetiştiğim için şanslı hissediyorum..."

Şimdi öğretmen olarak çalışıyorum ve bu çocukların da kuralcı ebeveynlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

10. "Sadece daha iyi yalan söylemeyi ve rol yapmayı öğrendim. Ayrıca koydukları kuralların beni daha iyi bir insan yaptığını söylemem gerek..."

10. "Sadece daha iyi yalan söylemeyi ve rol yapmayı öğrendim. Ayrıca koydukları kuralların beni daha iyi bir insan yaptığını söylemem gerek..."

Çocuklar yapmak istedikleri şeyi bir yolunu bulup yine yapar. Onları eğitin, cezalandırmayın. 

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11. "Baskıcı bir baba ve daha rahat bir anne ile büyüdüm. Giydiklerime bile karışırlardı ama gizlice yine de istediğimi giyerdim..."

11. "Baskıcı bir baba ve daha rahat bir anne ile büyüdüm. Giydiklerime bile karışırlardı ama gizlice yine de istediğimi giyerdim..."

Tek yaptıkları güvensiz ve yalancı bir evlat yetiştirmek oldu. Keşke onlarla daha rahat konuşabilseydim de böyle uzaklaşmasaydım. 

12. "Babam sağ olsun asla ama asla bir yere geç kalmam. Eğer akşam 10'da evde olmam gerekiyorsa, 10'u bir geçe işim bitmiş demektir..."

12. "Babam sağ olsun asla ama asla bir yere geç kalmam. Eğer akşam 10'da evde olmam gerekiyorsa, 10'u bir geçe işim bitmiş demektir..."

Her geç kaldığım bir dakika, bir ay ceza demekti. 

13. "Sanırım ailem yüzünden endişeli ve başkaları olmasa hayatta kalamayacak biri olup çıktım..."

13. "Sanırım ailem yüzünden endişeli ve başkaları olmasa hayatta kalamayacak biri olup çıktım..."

Hiçbir zaman kendi bildiğimi yapmazdım çünkü bu kurallara uymamak gibi gelirdi. Bunu aşmak için çok uğraşmam gerekti. Şimdilerde daha özgüvenli biri gibi hissediyorum.

14. "Hiçbir zaman rahatlamama izin yoktu. Ya gönüllü olarak bir projeye dahil olmalıydım ya da ev işi yapmalıydım..."

14. "Hiçbir zaman rahatlamama izin yoktu. Ya gönüllü olarak bir projeye dahil olmalıydım ya da ev işi yapmalıydım..."

Hiç boş kalamazdım, çocukluğum hep bir şeylerle meşgul olarak geçti. Şimdilerde de bir hobi edinmekte bu yüzden zorlanıyorum.

15. "Ailem belirli konularda baskıcıydı. 16 yaşına kadar sevgili yapmamak, gece çok geç gelmemek ve zararlı alışkınlıklar edinmemek gibi..."

15. "Ailem belirli konularda baskıcıydı. 16 yaşına kadar sevgili yapmamak, gece çok geç gelmemek ve zararlı alışkınlıklar edinmemek gibi..."

O yüzden bende çok da kötü bir etkisi olmadı, aksine memnunum.

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