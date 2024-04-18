Ergenliğini Dolu Dolu Yaşayanlar Buraya! Ergenliğinizi Anımsatacak 12 Eşsiz Şarkı
Ergenliğini Dolu Dolu Yaşayanlar Buraya! Ergenliğinizi Anımsatacak 12 Eşsiz Şarkı
Ergenliğimi doyasıya yaşadım, utanabileceğim her şarkıyı ezbere biliyorum diyorsan bu içerik tam sana göre!
Ergenliğini anımsatacak 10 şarkı bu içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)
2. İrem-Hayalet Sevgilim
3. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman
4. Hatalar Yaptım Kötü Biriyim
5. Diyar Pala - Anla
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Norm Ender - Çıktık Yine Yollara
7. Hayata Küstüm - Cash Flow
8. Grup Koridor - Senin O Gözlerin varya
9. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)
10. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)
12. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın