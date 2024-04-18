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Ergenliğini Dolu Dolu Yaşayanlar Buraya! Ergenliğinizi Anımsatacak 12 Eşsiz Şarkı

etiket Ergenliğini Dolu Dolu Yaşayanlar Buraya! Ergenliğinizi Anımsatacak 12 Eşsiz Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:30

Ergenliğimi doyasıya yaşadım, utanabileceğim her şarkıyı ezbere biliyorum diyorsan bu içerik tam sana göre!

Ergenliğini anımsatacak 10 şarkı bu içerikte!

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1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)

2. İrem-Hayalet Sevgilim

3. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman

4. Hatalar Yaptım Kötü Biriyim

5. Diyar Pala - Anla

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6. Norm Ender - Çıktık Yine Yollara

7. Hayata Küstüm - Cash Flow

8. Grup Koridor - Senin O Gözlerin varya

9. Ayça - Yıkılıyo (Official Video)

10. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk

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11. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)

12. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın

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