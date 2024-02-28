Erem Şentürk'ün Gazze İçin Kendini Ateşe Veren Aaron Bushnell İçin Kullandığı İfadeler Tepki Çekti

İsrail'in Ekim ayında başlattığı Gazze Kuşatması dünyanın pek çok yerinde büyük protestolara ve boykotlara neden oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde kendini ateşe vererek saldırılara tepki veren ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Aaron Bushnell uzun yıllarca unutulmayacak bir eyleme imza attı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Erem Şentürk ise Bushnell hakkında 'mendebur gavur', 'aptal kafir' gibi ifadeler kullandı.