Erem Şentürk'ün Gazze İçin Kendini Ateşe Veren Aaron Bushnell İçin Kullandığı İfadeler Tepki Çekti
Erem Şentürk'ün Gazze İçin Kendini Ateşe Veren Aaron Bushnell İçin Kullandığı İfadeler Tepki Çekti
İsrail'in Ekim ayında başlattığı Gazze Kuşatması dünyanın pek çok yerinde büyük protestolara ve boykotlara neden oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde kendini ateşe vererek saldırılara tepki veren ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Aaron Bushnell uzun yıllarca unutulmayacak bir eyleme imza attı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Erem Şentürk ise Bushnell hakkında 'mendebur gavur', 'aptal kafir' gibi ifadeler kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell geçtiğimiz günlerde Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etmişti.
Artık katliama ortak olmayacağını ifade ederek yaşamına son veren Bushnell'in bu hareketi dünyada gündem olmuştu.
Daha önce hükümetin İsrail'le ticari anlaşmalarını eleştirenleri İrancı olmakla suçlayan Erem Şentürk ise ABD askeri protestocu için ağır ifadeler kullandı.
Tepkiler şöyle 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda