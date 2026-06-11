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Erden Timur'un Tahliye Sonrası İlk Sözleri "Çok Şükür" Oldu

Erden Timur'un Tahliye Sonrası İlk Sözleri "Çok Şükür" Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.06.2026 - 22:13
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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Timur, kendisi hakkında suçlamalarda bulunanlara ve tutuklanmasına neden olan sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, “Beni buraya gönderenlere, bana iftira atanlara da Allah razı olsun” dedi.

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Erden Timur'un ilk sözleri dikkat çekti:

"Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde."

"Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde."

Tahliye edilmesinin ardından ANKA Haber Ajansı’na konuşan Erden Timur, cezaevinde geçirdiği sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Timur, yaşadıklarını farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak, ''Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük'' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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