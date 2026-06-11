Erden Timur'un Tahliye Sonrası İlk Sözleri "Çok Şükür" Oldu
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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Timur, kendisi hakkında suçlamalarda bulunanlara ve tutuklanmasına neden olan sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, “Beni buraya gönderenlere, bana iftira atanlara da Allah razı olsun” dedi.
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Erden Timur'un ilk sözleri dikkat çekti:
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"Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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