Erden Timur'un Tahliye Sonrası İlk Sözleri "Çok Şükür" Oldu

Tahliye edilmesinin ardından ANKA Haber Ajansı’na konuşan Erden Timur, cezaevinde geçirdiği sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Timur, yaşadıklarını farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak, ''Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük'' ifadelerini kullandı.