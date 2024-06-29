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Erden Timur Günler Sonra Görüntülendi: Galatasaray’dan Olaylı Şekilde İstifa Etmişti

Erden Timur Günler Sonra Görüntülendi: Galatasaray’dan Olaylı Şekilde İstifa Etmişti

Erden Timur
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 10:50

Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda en büyük sahiplerinden biri olan Başkanvekili Erden Timur, sezon sonunda düzenlediği basın toplantıyla görevinden istifa etmiş ve yeni yönetimde yer almamıştı. İstifasında camiadan bazı kimselere sitem eden Timur, günler sonra bir düğünde görüntülendi.

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Özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken ve Galatasaraylı taraftarlarının gönlünde taht kuran Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.

Özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken ve Galatasaraylı taraftarlarının gönlünde taht kuran Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.

Timur, “13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim” ifadelerini kullanmıştı.

Timur, “13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi.

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