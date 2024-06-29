Erden Timur Günler Sonra Görüntülendi: Galatasaray’dan Olaylı Şekilde İstifa Etmişti

Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda en büyük sahiplerinden biri olan Başkanvekili Erden Timur, sezon sonunda düzenlediği basın toplantıyla görevinden istifa etmiş ve yeni yönetimde yer almamıştı. İstifasında camiadan bazı kimselere sitem eden Timur, günler sonra bir düğünde görüntülendi.