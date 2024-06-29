Özgür Özel’in "Winner" Ceketi: Kıyafetle Mesaj mı Verdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, geçtiğimiz günlerde giydiği mavi ekoseli ceket sosyal medyada çok konuşuluştu. Özel, Türk siyasetinde “Winner ceket” diye geçen kıyafet hakkında “Bir kere de biz giyelim, ne olacak!” açıklamasında bulundu.