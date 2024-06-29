Özgür Özel’in "Winner" Ceketi: Kıyafetle Mesaj mı Verdi?
Özgür Özel’in "Winner" Ceketi: Kıyafetle Mesaj mı Verdi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, geçtiğimiz günlerde giydiği mavi ekoseli ceket sosyal medyada çok konuşuluştu. Özel, Türk siyasetinde “Winner ceket” diye geçen kıyafet hakkında “Bir kere de biz giyelim, ne olacak!” açıklamasında bulundu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.
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Altaylı, Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde giydiği ve çok konuşulan ceket hakkında sorduğu soruyla programı başlattı.
Özgür Özel ise ceketin kendisinin olduğunu ve “bir kere de biz giyelim “Winner ceketi, ne olacak!” diyerek cevap verdi.
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Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Cumhur Ak Partisi
Ceket senin değil hocam, araştırmanı öneririm.
ne var adam mavi ceket giydiyse sizin bu yaptığınızın yobazlardan ne farkı var