Özgür Özel'in Giydiği Mavi Ekoseli "Winner" Ceket Sosyal Medyanın Diline Düştü
Özgür Özel'in Giydiği Mavi Ekoseli "Winner" Ceket Sosyal Medyanın Diline Düştü
Siyasilerin kendileriyle özdeşleşmiş kıyafetleri var. Demirel'in fötrü, Ecevit'in kasketi derken Recep Tayyip Erdoğan ve partidaşları da uzun süredir mavi ekoseli ceket tercih ediyor. Öyle ki bu ceket artık partisiyle özdeşleşti. Ancak dün aynı ceketle Özgür Özel'in görüntülenmesi kafaları karıştırdı.
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Sürekli seçim kazandırdığına inanıldığı için "Winner" denen bu ceket modeli siyasi literatüre gireli çok oldu.
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Blazer tipi bu cekete çok da talep olduğu aşikar.
Ancak bir kare kafaları karıştırdı. Suikaste uğrayan eşi Sinan Ateş için adalet arayan Ayşe Ateş Özel'i ziyaret etti. Kendisini övdü.
Bir de fotoğraf paylaştı.
Ancak CHP Genel Başkanı'nın üzerindeki ceket dikkatleri çekti.
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Gelen tepkiler şöyle 👇
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