Özgür Özel'in Giydiği Mavi Ekoseli "Winner" Ceket Sosyal Medyanın Diline Düştü

Siyasilerin kendileriyle özdeşleşmiş kıyafetleri var. Demirel'in fötrü, Ecevit'in kasketi derken Recep Tayyip Erdoğan ve partidaşları da uzun süredir mavi ekoseli ceket tercih ediyor. Öyle ki bu ceket artık partisiyle özdeşleşti. Ancak dün aynı ceketle Özgür Özel'in görüntülenmesi kafaları karıştırdı.