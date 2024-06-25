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Ailesinin Yaptıkları Şeyleri Puanlayarak Takipçilerini Şoke Eden TikTok Kullanıcısı

Ailesinin Yaptıkları Şeyleri Puanlayarak Takipçilerini Şoke Eden TikTok Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.06.2024 - 11:47

Bir zamandır TikTok'ta aile bireylerinin yaptığı şeyleri puanlamak moda. Hal böyle olunca insanlar ebeveynlerinin, kardeşlerinin veya aile büyüklerinin yaptıkları ilginç hareketleri puanlayıp takipçilerine eğlenceli içerikler sunuyor. Ancak her içerik o kadar da eğlenceli değil. Bir kullanıcı ailesiyle yaşadığı sıkıntılı durumları puanladı ve partiye gölge düştü.

Genelde eğlenceli şeylerin paylaşıldığı bu akıma...

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Bir kullanıcı kendi yaşadıklarını göz önüne alarak puanlama yaptı.

Bir kullanıcı kendi yaşadıklarını göz önüne alarak puanlama yaptı.

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