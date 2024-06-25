Ailesinin Yaptıkları Şeyleri Puanlayarak Takipçilerini Şoke Eden TikTok Kullanıcısı
Ailesinin Yaptıkları Şeyleri Puanlayarak Takipçilerini Şoke Eden TikTok Kullanıcısı
Bir zamandır TikTok'ta aile bireylerinin yaptığı şeyleri puanlamak moda. Hal böyle olunca insanlar ebeveynlerinin, kardeşlerinin veya aile büyüklerinin yaptıkları ilginç hareketleri puanlayıp takipçilerine eğlenceli içerikler sunuyor. Ancak her içerik o kadar da eğlenceli değil. Bir kullanıcı ailesiyle yaşadığı sıkıntılı durumları puanladı ve partiye gölge düştü.
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Bir kullanıcı kendi yaşadıklarını göz önüne alarak puanlama yaptı.
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