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Epidemik Öfke ve Saldırganlık: Karanlıktan Aydınlığa Çıkma Üzerine
Epidemik Öfke ve Saldırganlık: Karanlıktan Aydınlığa Çıkma Üzerine
Rembrandt, resimlerini önce eşit derecede kahverengi bir tabaka sürerek hazırlardı. Bu resminin fonunu oluştururdu. Sonrasında tuvalin yüzeyindeki parlak alanları yerleştirirdi. Kullandığı teknik karanlıktan aydınlığa çıkmak gibiydi. Otoportreleri ile ön plana çıkan Rembrandt, zamanın nasıl akıp gittiğinin farkında olduğunu ve bu süreç içerisinde uğradığı değişimi 17. Yüzyılda ortaya çıkan geniş düz aynalara bakarak incelemiş ve kendini bilmeye atıfta bulunmuştur. Peki biz hayatımızdaki fonun dışına ne kadar çıkabiliyoruz? Gölgelerin içinden sıyrılmak veya gölgeler içinde kaybolmak hangisini tercih edersiniz?
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Son zamanlarda toplumda yaşanan öfke ve şiddet olayları tıpkı bir salgın gibi arttığından dolayı “epidemik öfke” kavramını kullanmayı uygun buldum.
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Gerekçe sunmak yerine, gerekçelerle ilgili alınan önlemler ve yaptırımlar konuşulmadığı sürece karanlıktan aydınlığa çıkabilmemiz ne kadar mümkün olabilir?
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