Epidemik Öfke ve Saldırganlık: Karanlıktan Aydınlığa Çıkma Üzerine

Birey ve toplum birbirinden ayrı olarak değerlendirilemez. Bütünsel iyi oluştan söz edebilmenin yolu psikolojik ve sosyolojik değişimlerle mümkün olur.

Öfke normal bir duygudur

Öfke diğer duygular gibi hissetmemiz gereken temel duygulardandır. Sağlıklı olup olmadığını belirleyen şey, davranışa dökülme şeklidir. Kapitalist sistem, bizde duygularımızı bastırmamız, güçlü, dışa dönük ve girişken olmamız gerektiği algısını yaratıyor. Böylelikle yaşadığımız duyguları etiketliyor ve öfke duygusunun diğer duyguları örtmesine izin vererek kendimizi güçlü göstermeye çalışıyoruz. Bu da öfkenin yıkıcı hale gelmesine ve gerçekte hissettiğimiz duygunun yerini almasına sebep oluyor. İnsanlarla iletişimimiz bozulurken, kendimizi öfkenin yıkıcı etkisinin sebep olduğu suçluluk ve yetersizlik duyguları ile savaşırken buluyoruz.

Peki, kadın cinayetlerini tek bir duygu üzerinden açıklarsak basite indirgemiş olmaz mıyız?

“Öfkesine hakim olamadı.”, “Madde etkisindeydi.”, “Psikolojik tedavi görüyordu.” Haberlerde sunulan bu tarz gerekçeler, toplumda ötekileştirdiğimiz bir gruba atfedilen şiddet ve cinayetlerin, toplumun dışındaymış gibi algılanmasını sağlıyor. “Toplumun sağlıklı bir bireyi değildi.” Algısını oluşturduğu için de başımıza gelme ihtimali çok düşükmüş gibi hissediyoruz. Gerekçelere bir de şu açıdan bakalım; madde bağımlılığı, öfkenin davranışsal yıkıcılığı ya da psikolojik tedavi görüyor olmanın gerekçe olarak gösterilmesi tek bir cinsiyete atfedilebilir mi? Cinsiyetler açısından baktığımızda toplum içindeki dezavantajlı grup kadınlar değil mi?

Suçlunun cezalandırılması noktasında yaşanan toplumsal bir problemi bireye indirgeyerek ruhsal rahatsızlıkları suçta hafifletici sebep olarak kullanıyor olmak bu tarz olayların yaşanma olasılığını artırır.