Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Oyunculara gerçekçi bir orta çağ savaş deneyimi vadeden oyun kanlı bir savaşın her noktasında yer alabilecek farklı roller ve geniş oynanış seçenekleri ile türünün başarılı örneklerinden. Elbette sızıntıların doğru çıkıp çıkmadığını görmek için 18:00'e kadar beklememiz gerekecek.