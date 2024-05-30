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Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 10:49

Epic Games Store'un gizemli bedavaları geri döndüğünden beri bir hayli heyecanlıyız. Peki bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunumuz hangisi olacak? İşte ipuçları ve tahminler.

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Epic Games Store'un gizemli bedavaları geri döndü ve heyecanlanmak için gayet geçerli sebeplerimiz var.

Epic Games Store'un gizemli bedavaları geri döndü ve heyecanlanmak için gayet geçerli sebeplerimiz var.

Zira Epic Games Store'un özel günler ve indirim dönemlerinde geri dönen gizemli bedavalarının ardından çoğunlukla AAA kalitesinde oyunlar çıkıyor. Haliyle oyuncular olarak bu oyunları kütüphanelerimize eklemek için sabırsızlanıyoruz.

Bugünün gizemli bedava oyunu için ise elimizde Epic Games Store'un paylaştığı bir ipucu var.

Ancak elimizde güvenilir bir sızıntı da var.

Ancak elimizde güvenilir bir sızıntı da var.

Bu zamana kadar verilecek tüm oyunları öncesinde doğru sızdıran billbill-kun bu haftanın gizemli Epic bedavasının Chivalry 2 olacağını aktarmıştı.

Kısacası bugünün gizemli bedava oyunu büyük ihtimalle Chivalry 2 olacak.

Kısacası bugünün gizemli bedava oyunu büyük ihtimalle Chivalry 2 olacak.

Oyunculara gerçekçi bir orta çağ savaş deneyimi vadeden oyun kanlı bir savaşın her noktasında yer alabilecek farklı roller ve geniş oynanış seçenekleri ile türünün başarılı örneklerinden. Elbette sızıntıların doğru çıkıp çıkmadığını görmek için 18:00'e kadar beklememiz gerekecek.

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