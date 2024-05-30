Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler
Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler
Epic Games Store'un gizemli bedavaları geri döndüğünden beri bir hayli heyecanlıyız. Peki bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunumuz hangisi olacak? İşte ipuçları ve tahminler.
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Epic Games Store'un gizemli bedavaları geri döndü ve heyecanlanmak için gayet geçerli sebeplerimiz var.
Bugünün gizemli bedava oyunu için ise elimizde Epic Games Store'un paylaştığı bir ipucu var.
Ancak elimizde güvenilir bir sızıntı da var.
Kısacası bugünün gizemli bedava oyunu büyük ihtimalle Chivalry 2 olacak.
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