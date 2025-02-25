Enerjik ve Coşkulu Şarkılarıyla Bildiğimiz Imagine Dragons'ın Ruhu Mest Eden 12 Şarkısı
Enerjik ve Coşkulu Şarkılarıyla Bildiğimiz Imagine Dragons'ın Ruhu Mest Eden 12 Şarkısı
Imagine Dragons, enerjik ve coşkulu müziğiyle, dinleyicilerini hemen içine çeken bir grup. Yüksek tempolu ritimleri, etkileyici sözleri ve güçlü vokalleriyle, her bir parçası adeta bir motivasyon kaynağı... İşte, Imagine Dragons’ın ruhumuzu mest eden ve enerjimizi doruklara taşıyan 12 şarkısı👇
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1. Bones
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2. Radioactive
3. Believer
4. Thunder
5. Demons
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6. Whatever It Takes
7. It's Time
8. On Top of the World
9. Enemy
10. I Bet My Life
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11. Next To Me
12. Shots
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