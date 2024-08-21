En Yakın Arkadaşın ve Sen Bir Remix Olsanız Hangisi Olurdunuz?
En Yakın Arkadaşın ve Sen Bir Remix Olsanız Hangisi Olurdunuz?
En yakın arkadaşın ve sen bir remix şarkı olsaydınız bu hangi şarkı olurdu? Mükemmel uyumu yakalar mıydınız?
Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk olarak ne zamandır arkadaş olduğunuzu soralım!
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2. En yakın arkadaşına anlatmaktan çekindiğin, anlatamadığın şeyler oluyor mu?
3. Peki ya hangi ikilinin arkadaşlığı sizin arkadaşlığınıza daha yakın?
4. En yakın arkadaşın olmadan bir yerlere gittiğinde kendini eksik hissediyor musun?
5. Onunla konuşmadan en fazla ne kadar vakit geçirebilirsin?
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