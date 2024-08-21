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En Yakın Arkadaşın ve Sen Bir Remix Olsanız Hangisi Olurdunuz?

etiket En Yakın Arkadaşın ve Sen Bir Remix Olsanız Hangisi Olurdunuz?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 00:11

En yakın arkadaşın ve sen bir remix şarkı olsaydınız bu hangi şarkı olurdu? Mükemmel uyumu yakalar mıydınız?

Bu testte söylüyoruz!

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1. İlk olarak ne zamandır arkadaş olduğunuzu soralım!

2. En yakın arkadaşına anlatmaktan çekindiğin, anlatamadığın şeyler oluyor mu?

3. Peki ya hangi ikilinin arkadaşlığı sizin arkadaşlığınıza daha yakın?

4. En yakın arkadaşın olmadan bir yerlere gittiğinde kendini eksik hissediyor musun?

5. Onunla konuşmadan en fazla ne kadar vakit geçirebilirsin?

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6. Siz hangisi gibisiniz?

7. En yakın arkadaşını hayatından çıkarmak için ne yaşamanız gerekir?

8. Son olarak en yakın arkadaşın için yapabileceğin en büyük fedakarlık hangisi? Söyle bakalım!

Gülşen & Murat Boz & Lvbel C5 & Akdo - İLTİMAS X SUBMARINER

Dua Lipa x İbrahim Tatlıses - Dom Dom Kurşunu & Blow Your Mind ( Emrah Karaduman Mashup )

Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA (Remix)

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