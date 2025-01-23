En Sevdiğin Yemeğe Göre Hangi Şehir Seni Yansıtıyor?
En Sevdiğin Yemeğe Göre Hangi Şehir Seni Yansıtıyor?
Yemek tercihlerimiz kişiliğimiz ve ruhumuz hakkında ipucu veriyor olabilir. Bu testle en sevdiğin yemeğe göre hangi şehrin seni en iyi temsil ettiğini öğrenmeye ne dersin? Haydi başlayalım! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, kahvaltıda tercihin hangisi olurdu?
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2. Bundan sonra tek bir tatlı yiyecek olsan, hangisini seçerdin?
3. Hangi ülkenin lezzetleri senin ilgini çekiyor?
4. Akşam yemeği için önemli misafirlerin var, onlar için nasıl bir ana yemek hazırlardın?
5. Arkadaşlarınla dışarda buluştuğunda hangi yemeği sipariş edersin?
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6. Peki, sence bir yemeğin olmazsa olmazı nedir?
7. Dünya mutfağından bir lezzet seç bakalım. 👇
8. Son olarak, dünya turuna çıkıyor olsan ilk durağın hangi ülke olurdu?
Gaziantep!
Tokyo!
Roma!
Atina!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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