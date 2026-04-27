”En Metalci Benim!” Diyen Bile Bu Testte Zorlanacak!

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.04.2026 - 22:01

Herkes metal dinler ama herkes metalin iç dünyasını bilemez. Türleri karıştıranlar, isimleri ezberleyip geçenler, “Bu da metal işte!” diyenler bu testte elenecek. Bu testte bilgin konuşacak! Hazırsan başlayalım. 👇

1. Aşağıdaki türlerden hangisi thrash metal ile hardcore punk’ın birleşimi olarak ortaya çıkmıştır?

2. Melodic death metal'le (Göteborg sound) en çok ilişkilendirilen grup hangisi?

3. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Opeth grubuna aittir?

4. Aşağıdaki alt türlerden hangisi aşırı kısa, hızlı ve kaotik şarkı yapılarıyla bilinir?

5. Sludge metal ile ilişkilendirilen grup hangisi peki?

6. Aşağıdakilerden hangisi nu metal’in karakteristik özelliklerinden biri değildir?

7. Peki, “Transilvanian Hunger” albümü hangi gruba ait?

8. Aşağıdaki gruplardan hangisi progressive metal türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir?

9. Aşağıdaki grup - albüm eşleşmelerinden hangisi doğru?

10. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük metal festivallerinden biri olarak bilinir?

İddialıydın ama olmadı...

“En metalci benim!” diye başladın ama bu test sana biraz zor geldi. Türler karışmış, gruplar birbirine girmiş, şarkılar desen hepsi aynı gibi geliyor sana... Metal senin için bir yaşam tarzı ama sen detaylara hiç girmemişsin. Bu da seni yüzeyde bırakıyor. Kötü mü? Değil. Ama iddialıysan içini doldurman lazım! Şu anki halinle biraz geride kalıyorsun, biraz daha derinlere inmen gerekiyor.

Fena değilsin!

Senin kulağın var, onu kimse inkar edemez. Ama bazı şeyleri yarım biliyorsun ve o yarım bilgi seni yanıltıyor. Grupları tanıyorsun ama detaylarda takılıyorsun. Türleri biliyorsun ama altını dolduramıyorsun. Yani potansiyel var ama ortaya çıkaramıyorsun. Biraz daha dikkat edersen ve yeni şeyler keşfetmeye açık olursan çok rahat bir üst seviyeye çıkarsın. Şu an kritik eşiktesin!

Yeterli seviyeye ulaşmışsın!

Sen bu işi ciddiye alıyorsun ve bu testte de bunu gösterdin. Tür bilgisi var, grup bilgisi var, şarkı bilgisi var… Yani boş değilsin! Metal müzik senin için arka planda çalan bir şey değil, gerçekten ilgilendiğin bir alan. Ama hala her şeyi bilmiyorsun ve bu çok normal. Zaten metal dediğin şey ucu bucağı olmayan bir dünya... Bu seviyede kalırsan bile iyisin ama biraz daha kazırsan en üst seviyeye çıkarsın.

Tamam, en metalci sensin! 🔥

Artık bu noktada tartışma yok. Sen gerçekten bu işin içindesin. Şarkıyı duyduğun anda grubu tanıyorsun, türü ayırt ediyorsun, hatta muhtemelen hangi döneme ait olduğunu bile çıkarıyorsun. Bu seviyeye gelmek için ciddi zaman harcamışsın, belli. Büyük ihtimalle playlist’in değil arşivin var! Bu testte bu skoru yaptıysan gerçekten “En metalci benim!” diyebilirsin.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
