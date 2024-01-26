En Keyifsiz Olduğun Anlarda Sana Huzur Getirecek 12 Aşırı Rahatlatıcı Şarkı
En Keyifsiz Olduğun Anlarda Sana Huzur Getirecek 12 Aşırı Rahatlatıcı Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki, insana huzur verir, onu sakinleştirir. Bu listemizde o şarkıları sizinle paylaşacağız ki sakinleşmeye ihtiyacınız olduğunda dinleyin. 🙏
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1. Billie Eilish - Six Feet Under
2. Agnes Obel - Riverside
3. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)
4. Valeria Stoica - Get Back
5. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
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6. Lola Marsh - Bluebird
7. AURORA - A Dangerous Thing
8. Fly Me To The Moon by The Macarons Project
9. Lily Kershaw - Forever Young
10. Lily Allen - Somewhere Only We Know
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11. Oceans (Where Feet May Fail) - Hillsong UNITED
12. Cat Stevens - Wild World
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