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En Keyifsiz Olduğun Anlarda Sana Huzur Getirecek 12 Aşırı Rahatlatıcı Şarkı

etiket En Keyifsiz Olduğun Anlarda Sana Huzur Getirecek 12 Aşırı Rahatlatıcı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:01

Bazı şarkılar vardır ki, insana huzur verir, onu sakinleştirir. Bu listemizde o şarkıları sizinle paylaşacağız ki sakinleşmeye ihtiyacınız olduğunda dinleyin. 🙏

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1. Billie Eilish - Six Feet Under

2. Agnes Obel - Riverside

3. Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver)

4. Valeria Stoica - Get Back

5. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

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6. Lola Marsh - Bluebird

7. AURORA - A Dangerous Thing

8. Fly Me To The Moon by The Macarons Project

9. Lily Kershaw - Forever Young

10. Lily Allen - Somewhere Only We Know

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11. Oceans (Where Feet May Fail) - Hillsong UNITED

12. Cat Stevens - Wild World

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