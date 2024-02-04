En İyi Versiyonunu Oluşturmak İsteyen Kadınların Rutinlerinden Eksik Etmemesi Gereken 10 Şey
En İyi Versiyonunu Oluşturmak İsteyen Kadınların Rutinlerinden Eksik Etmemesi Gereken 10 Şey
Eğer ki hem mental hem de fiziksel sağlınızı korumak istiyorsanız, size önerilerimiz var! Bu önerilere uyarak kendinizin en iyi versiyonuyla da tanışabilirsiniz...
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1. Fast food ve abur cuburlardan olabildiğince uzak durun!
2. Kahvaltı alışkanlığı edinin!
3. Boool bool su tüketin!
4. Olabildiğince dengeli beslenin!
5. Sağlıklı yağları tercih edin!
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6. Protein açısından zengin yemekleri tüketin!
7. Olabildiğince taze ve organik ürünleri seçin!
8. Ara öğünlerde meyve salatası yiyin!
9. Tuzu olabildiğince azaltın!
10. Yeme konusunda farkındalık kazanın!
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